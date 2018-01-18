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13:41  18 января 2018 4

Скандал в деле о ДТП с погибшими детьми в ХМАО: следователи отпускают задержанных на свободу

Прокуратура не нашла связи между действиями Комарницкого и гибелью детейФото: личная страница Александра Комарницкого в «Одноклассниках»
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Сотрудники ГИБДД Башкирии и чиновник из Нефтеюганска Александр Комарницкий выйдут на свободу, а уголовные дела в их отношении будут закрыты. Такие требования в адрес СКР направила Генпрокуратура, сообщили «URA.RU» родители погибших при автокатастрофе детей.

По словам близких жертв крупной трагедии, требования Генпрокуратуры поступили в адрес главного управления Следственного комитета еще в декабре, но известно об этом стало только сейчас, когда отменилась очередная встреча с главой СК РФ Александром Бастрыкиным.

«Представитель главного управления следственного комитета Юрий Тютюнник рассказал нашим представителям, что в прокуратуре не видят связи между их действиями и гибелью наших детей. А именно, прокуратура утверждает обвинительное заключение. То есть новых фигурантов можно не ждать», — говорит один из родителей на условиях анонимности.

Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Родители погибших сделали предположение, почему Бастрыкин не прилетел в ХМАО
Фото: Официальный сайт президента РФ

Как ранее сообщало «URA.RU», после встречи главы СКР Александра Бастрыкина и родителей погибших при ДТП детей из Нефтеюганска следователи продолжили расследование уголовного дела. Были задержаны и. о. руководителя комитета по спорту Нефтеюганска Александр Комарницкий (он обвиняется в халатности) и двое сотрудников ГИБДД из Башкирии, которые не внесли в базу данных информацию, что Раиль Саитханов был лишен водительских прав за полгода до трагедии. В СКР также заявляли, что в рамках расследования могут появиться и другие фигуранты, но теперь это под большим вопросом.

По версии родителей, Бастрыкин не прилетел в ХМАО (его визит анонсировал представитель ГСУ СКР Юрий Тютюнник) именно из-за этой ситуации. «Мы и наши дети никому не нужны. Погибли — и погибли, а кто остался калеками, на них тоже всем наплевать. Так, видимо, получается. Сейчас еще этих отпустят и про нас просто забудут», — комментирует Софья Саморукова, чья внучка серьезно пострадала при аварии. В пресс-службе главного управления СКР не ответили на звонки корреспондентов агентства. Дозвониться в пресс-службу Генпрокуратуры на момент публикации также не удалось.

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Родители, чьи дети погибли при страшном ДТП, теряют последнюю надежду. Они обратились к Путину. ВИДЕО

Автокатастрофа произошла 4 декабря 2016 года на трассе вблизи Ханты-Мансийска. Автобус с несовершеннолетними спортсменами возвращался в Нефтеюганск с соревнований, когда столкнулся с автотралом, который перевозил гусеничную технику геологоразведчиков. Погибло 12 человек, из них 10 — дети.

На скамье подсудимых оказались директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также водитель грузовика Volvo, с которым произошло столкновение, Раиль Саитханов. Во вторник, 16 февраля, подсудимые выступили с последним словом. Саитханов, в частности, потребовал признать его невиновным, впервые публично озвучив свою версию событий. Приговор будет вынесен 5 февраля. Напомним также, что после череды жалоб от родителей погибших детей Бастрыкин анонсировал свой новый приезд в ХМАО (из-за ДТП он трижды прилетал в Югру), но приезд главы СКР уже несколько раз переносился.

Антон Степыгин
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