12:23 18 января 2018 3

Школьники могут взяться за ножи из «эффекта подражания» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Драка в школе деревня Смольной Сосновского района Челябинской области, в которой один девятиклассник ранил другого ножом, попала на видео. Школьные камеры засняли момент потасовки, и видно, как один из подростков бежит, держась за бок. В администрации района 18 января, в четверг, проходит заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где разбирают случившееся. В школе считают, что на поведение школьника повлияла история в Перми.

«Один сидел на подоконнике, другой подошел к нему, сказал: „Что сидишь?“. Стали спорить, — рассказывает „Первому областному“ директор школы, где 17 января произошло ЧП. — Один другого толкнул, другой ответил. К несчастью, у одного из них оказался перочинный ножичек. И, видимо, насмотревшись историй про Пермь, он этот ножичек схватил и стукнул. Конечно, это ЧП!» По словам директора, на подростке было много одежды и ранение оказалось несерьезным. Школьник, схватившись за бок, помчался к директору. После этого вызвали «скорую» и полицию.

ВИДЕО: «Первый областной»

Сначала мальчики хотели отпустить из больницы, но потом решили оставить на пару дней в стационаре, чтобы снять стресс. По словам директора, второй школьник также напуган. «Мальчики не ангелы, — говорит директор. — Но нормальные и неплохие дети».

Уполномоченный правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина взяла по поручению губернатора Бориса Дубровского расследование ситуации под личный контроль. «Призываю всех не делать поспешных выводов о детях, их семьях, причинах конфликта», — написала Буторина на своем официальном сайту.

Подростки, затеявшие драку, страдают задержкой в развитии и были оставлены на второй год. Пострадавший уже состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних из-за кражи. В СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по статье п.«в» ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). К ответственности могут привлечь должностных лиц, не обеспечивших безопасность детей. Минобразования РФ затребовало у областных властей всю информацию о случившемся. Расследование также взято под контроль прокурором региона Александром Кондратьевым.

Директор школы в Челябинской области ссылается на историю в Перми, где от рук подростков, вооруженных ножами, пострадали дети и учительница. Эксперты также считают, что подобные инциденты могут возникнуть и в других регионах из-за психологического «эффекта подражания».