В СКР возбуждено дело из-за поножовщины в челябинской школе

18:08 17 января 2018 4

Драка с ножом произошла в школе на перемене Фото: smolnoe74.ru

В Челябинской области Следственный комитет отреагировал на происшествие в поселке Смольное, где два школьника подрались с применением ножа. Об этом сообщил «URA.RU» Владимир Шишков, старший помощник руководителя СКР по Челябинской области.

«По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье „умышленное причинение легкого вреда здоровью“, в рамках которого будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного учреждения и сотрудников, обеспечивающих режим безопасного пребывания детей в школе», — пояснил Шишков.

Как ранее сообщало «URA.RU», два девятиклассника подрались на перемене, один другого ударил ножом.

«Проникающего ранения нет, нож прошел по касательной. Серьезной раны нет, подростка уже отпустили домой. Они оба имеют умственное отклонение, давно конфликтовали, что и вылилось в драку», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

После случившегося пресс-секретарь министра образования РФ Андрей Емельянов сообщил РИА «Новости», что Минобр РФ запросил у властей челябинской области информацию об инциденте.

15 января массовая резня произошла в пермской школе № 127. Два 16-летних подростка, насмотревшись в Интернете про массовое убийство в школе «Колумбайн» в США, решили повторить акцию. Надев на лица маски и вооружившись ножами, они напали на учеников 4-го класса. 15 человек, в том числе учительница, попали в больницу.