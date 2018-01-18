Челябинского чиновника лишили прав за пьяную езду

13:11 18 января 2018 0

Алексея Платонова лишат прав и должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мировой судья Кунашакского района Челябинской области вынес решение о лишении прав на вождение автомобилем председателя районного собрания депутатов Алексея Платонова. Спикеру также предстоит ответить за отказ от медицинского освидетельствования при совершении ДТП. Очевидцы заявляли, что в момент аварии председатель собрания был пьян.

Алексей Платонов, согласно ст. 12.27 ч.2 КОАП РФ (оставление места ДТП), лишен прав на один год. Вердикт еще не вступил в силу и может быть обжалован в районном суде. 19 января, в пятницу, судья вынесет решение по ст. 12.27 ч.1 КОАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования). Если и по этой статье спикера накажут и хотя бы одно решение вступит в силу, Платова могут отправить в отставку с поста председателя райсобрания за то, что был привлечен к административной ответственности. Это подтвердил «URA.RU» секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России», председатель Заксобрания области Владимир Мякуш. Он сообщил, что перед фракцией «ЕР» в райсобрании этот вопрос будет поставлен, как только эти решения вступят в силу.

«Он дискредитировал партию и свою должность, — заявил „URA.RU“ Мякуш. — Кстати, вину в том, что совершил ДТП и скрылся, признал. Мы будем снимать его и с секретаря районного отделения партии». Владимир Мякуш также напомнил, что Алексей Платонов 1 декабря 2017 года на областной конференции «ЕР» был выведен из состава регионального политсовета партии. Причиной как раз и стала история с ДТП.

Сама авария произошла в августе 2017 года. Председатель Кунашакского райсобрания не вписался в поворот и ударился автомобилем о бордюрное ограждение. Он покинул место ДТП, а через некоторое время вернулся, заявив, что ходил вызывать полицию и заодно выпил спиртное для снятия стресса. Сам Платонов утверждает, что не был пьян. «За рулем я был абсолютно трезв. Не справился с управлением, наехал на ограждение бордюра. Разбил свою машину. Но я заключил договор на восстановление ограждения. Сам снес, сам виноват — сам должен восстановить», — заявил «URA.RU» спикер.