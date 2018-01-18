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18 января 2018
Главные новости Москвы
17:17  18 января 2018 0

Ульяновских курсантов не отчислят. За будущих летчиков вступился губернатор

VIII Гайдаровский форум, день первый. Москва, морозов сергей
Сергей Морозов намерен провести встречу с курсантами и их родителямиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли пародию на клип Satisfaction. На своей странице в Facebook он выразил свое отношение к инциденту, которое также донес до руководства вуза и намерен донести до Росавиации.

«Считаю, что увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания», — высказал свою позицию Морозов. По словам губернатора, молодым людям следует разъяснить, что значат честь мундира и уважение к традициям. Для этого курсанты должны понести наказание, которое заставит их в следующий раз думать о последствиях. Однако оно должно быть «справедливым» и «соразмерным поступку», чтобы не перечеркивать мечту студентов.

Ранее ученики Рязановского сельскохозяйственного техникума в Ульяновской области опубликовали свой «сексуальный» клип в поддержку будущих летчиков. По информации RT, студентов-аграриев также не будут наказывать отчислением. Директор техникума Владимир Тигин заявил, что подобные меры являются самыми неправильными — для начала следует понять, насколько эффективно проводится воспитательная работа в образовательном учреждении.

Напомним, студенты летного вуза сняли стрип-клип, в котором станцевали в нижнем белье и форменных фуражках. Мнения пользователей Сети на такое творчество разошлись: одни раскритиковали «позорящих гражданскую авиацию» курсантов, другие же нашли видео забавным и абсолютно безобидным, писало «URA.RU». Те, кто выступил в поддержку молодых людей, даже создали петицию, в которой требовали не отчислять авторов ролика. «Национальная служба новостей» информировала, что ее подписали более 11 тысяч человек.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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