Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли пародию на клип Satisfaction. На своей странице в Facebook он выразил свое отношение к инциденту, которое также донес до руководства вуза и намерен донести до Росавиации.
«Считаю, что увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания», — высказал свою позицию Морозов. По словам губернатора, молодым людям следует разъяснить, что значат честь мундира и уважение к традициям. Для этого курсанты должны понести наказание, которое заставит их в следующий раз думать о последствиях. Однако оно должно быть «справедливым» и «соразмерным поступку», чтобы не перечеркивать мечту студентов.
Ранее ученики Рязановского сельскохозяйственного техникума в Ульяновской области опубликовали свой «сексуальный» клип в поддержку будущих летчиков. По информации RT, студентов-аграриев также не будут наказывать отчислением. Директор техникума Владимир Тигин заявил, что подобные меры являются самыми неправильными — для начала следует понять, насколько эффективно проводится воспитательная работа в образовательном учреждении.
Напомним, студенты летного вуза сняли стрип-клип, в котором станцевали в нижнем белье и форменных фуражках. Мнения пользователей Сети на такое творчество разошлись: одни раскритиковали «позорящих гражданскую авиацию» курсантов, другие же нашли видео забавным и абсолютно безобидным, писало «URA.RU». Те, кто выступил в поддержку молодых людей, даже создали петицию, в которой требовали не отчислять авторов ролика. «Национальная служба новостей» информировала, что ее подписали более 11 тысяч человек.