Студенты сельскохозтехникума из села Рязаново в Ульяновской области сняли свою пародию на знаменитый клип «Satisfaction» итальянского продюсера Бенни Бенасси, чтобы поддержать курсантов Ульяновского института гражданской авиации.
Хореография полуголых аграриев почти покадрово повторяет клип-пародию будущих летчиков. Всего в постановке задействовано около десяти парней. Студенты техникума добавили в свой перформанс маски и гитару, которой один из танцоров хлопает партнера по ягодицам. А вот сцены с эротическим поеданием банана в новом клипе нет.
Стрип-клип курсантов Ульяновского института гражданской авиации вызвал мощный резонанс в обществе. В соцсетях творчество молодых людей нашло поддержку, а вот официальные чины возмутились поступком будущих пилотов. Ректора вуза после публикации клипа вызвали в Росавиацию, самим ребятам грозит отчисление. Между тем благодаря выступлению студентов об училище узнали за рубежом: о курсантах написал известный таблоид The Sun.