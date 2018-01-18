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18 января 2018
Главные новости Москвы
14:18  18 января 2018 14

Студенты-аграрии сняли свой сексуальный клип в поддержку ульяновских летчиков. ВИДЕО

Оригинальный клип вышел 15 лет назад, но до сих пор рождает танцы и пародииФото: скрин

Студенты сельскохозтехникума из села Рязаново в Ульяновской области сняли свою пародию на знаменитый клип «Satisfaction» итальянского продюсера Бенни Бенасси, чтобы поддержать курсантов Ульяновского института гражданской авиации.

Хореография полуголых аграриев почти покадрово повторяет клип-пародию будущих летчиков. Всего в постановке задействовано около десяти парней. Студенты техникума добавили в свой перформанс маски и гитару, которой один из танцоров хлопает партнера по ягодицам. А вот сцены с эротическим поеданием банана в новом клипе нет.

Стрип-клип курсантов Ульяновского института гражданской авиации вызвал мощный резонанс в обществе. В соцсетях творчество молодых людей нашло поддержку, а вот официальные чины возмутились поступком будущих пилотов. Ректора вуза после публикации клипа вызвали в Росавиацию, самим ребятам грозит отчисление. Между тем благодаря выступлению студентов об училище узнали за рубежом: о курсантах написал известный таблоид The Sun.

Данил Бардин
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