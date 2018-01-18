22:42 18 января 2018 1

Вместе с выборами жителям предложат проголосовать за благоустройство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства пройдет в 19-ти городах Челябинской области. Об этом 18 января, в четверг, на совещании с главами у губернатора Борис Дубровского заявил министр строительства региона Виктор Тупикин. Голосование пройдет 18 марта, в день выборов президента России.

Как заявил на совещании Виктор Тупикин, на мероприятия по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году Южному Уралу будет выделен 1 млрд 54 млн рублей. Из них 835,4 млн рублей на благоустройство дворов и общественных территорий, 18,5 млн рублей — на реконструкцию парков и мест массового отдыха.

Постановлением правительства РФ от 16 декабря 2017 года (№ 1578), как сказано на официальном сайте минстроя РФ, приняты изменения в правила предоставления федеральных субсидий на благоустройство городской среды. Стало обязательным для городов, с населением свыше 20 тыс. жителей, рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, где надо навести порядок в первую очередь.

В Челябинской области рейтинговое голосование пройдет в таких городах как Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Челябинск, Южноуральск, Аша, Еманжелинск, Карталы, Коркино и Сатка. Жителям предложат выбрать те объекты, из числа предложенных, которые надо благоустроить. Комнаты для рейтингового голосования будут расположены в тех же зданиях, где находятся избирательные участки. Главы городов до конца февраля должны собрать предложения и подготовить визуализацию материалов — информационные стенды.

«Министерством строительства разработана технологическая карта с подробным планом мероприятий по реализации проекта, она направлена в ваш адрес, — обратился к главам губернатор Борис Дубровский. — Прошу вас обеспечить выполнение в полном объеме и установленные сроки».

«В идеале, а именно такое задание дали главам, чтобы для каждого участка были свои объекты, — рассказали „URA.RU“. — Но так получится не везде. И, самое главное, чтобы помещения, где находятся урны, были в стороне от помещений, где проходит рейтинговое голосование. Проше говоря, направо выборы, налево выбор объекта, который надо благоустроить».

На форуме малых городов России, проходившем 17 января в Коломне, глава минстроя РФ Михаил Мень заявил журналистам, что регионы самостоятельно выбирают даты для рейтингового голосования, но провести его надо до конца первого квартала, то есть до 1 апреля. Как сообщало «URA.RU», регионы решили совместить это с выборами президента РФ 18 марта. Это, как считают в регионах, может повысить явку. О намерениях провести такое голосование в день выборов президента уже заявили на Ямале.