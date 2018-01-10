На Ямале придумали, как повысить явку на президентских выборах

14:37 10 января 2018 0

18 марта, помимо голосования за президента РФ, на Ямале пройдет голосование за идеи по благоустройству Фото: Владимир Жабриков

Правительство ЯНАО в среду, 10 января, раскрыло свои планы по поднятию явки на президентских выборах 18 марта. Окружные чиновники используют для этого приоритетный президентский проект «Формирование комфортной городской среды». Второй тур рейтингового голосования за лучшие проекты с эскизами дизайн-проектов пройдет 18 марта 2018 года на специальных площадках, рассказали в ямальском правительстве.

Программа благоустройства муниципальных образований «Комфортная городская среда», напомним, особенно активно стала реализоваться в 2017 году. Первыми тестовыми площадками выступили Лабытнанги и Салехард. По их примеру с осени прошлого года остальные муниципальные образования округа под пристальным вниманием губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина взялись за реализацию проекта.

Основная идея проекта — активное вовлечение в программу благоустройства жителей городов и поселков округа. Для оперативного сбора предложений был создан онлайн-ресурс «Живём на Севере», где жители могут сформировать предложения по благоустройству населенных пунктов и голосовать за лучшие идеи.

На сегодня на портале опубликовано порядка 400 идей на несколько десятков тем. За все предложения уже отдали более 54 тысяч голосов. До того, как онлайн-портал «Живем на Севере» заработал, главы муниципальных образований вынуждены были сами агитировать жителей за участие в программе. Например, мэр Ноябрьска обещал лично зайти в каждую семью для сбора предложений. А его заместители были вынуждены провести роуд-шоу по всем микрорайонам города, начиная с самых неблагополучных.

Жители региона живо откликнулись на инициативу властей, тем более что реализация программы началась у них на глазах. Городские власти отчитывались лично перед губернатором по реконструкциям площадей, пешеходных переходов, строительству детских площадок и т. п.

Успешная реализация программы, рассчитанной на пять лет, стала хорошим поводом привлечь внимание и к дате выборов президента. 18 марта на Ямале, кроме выборов, пройдет второй тур голосования за лучшие проекты по благоустройству муниципальных образований. И не приходится сомневаться, что голосование за проекты пройдет на избирательных участках.