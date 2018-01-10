{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
09 января 2018
08 января 2018
07 января 2018
06 января 2018
05 января 2018
Главные новости Ямала
14:37  10 января 2018 0

На Ямале придумали, как повысить явку на президентских выборах

18 марта, помимо голосования за президента РФ, на Ямале пройдет голосование за идеи по благоустройствуФото: Владимир Жабриков
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Правительство ЯНАО в среду, 10 января, раскрыло свои планы по поднятию явки на президентских выборах 18 марта. Окружные чиновники используют для этого приоритетный президентский проект «Формирование комфортной городской среды». Второй тур рейтингового голосования за лучшие проекты с эскизами дизайн-проектов пройдет 18 марта 2018 года на специальных площадках, рассказали в ямальском правительстве.

Программа благоустройства муниципальных образований «Комфортная городская среда», напомним, особенно активно стала реализоваться в 2017 году. Первыми тестовыми площадками выступили Лабытнанги и Салехард. По их примеру с осени прошлого года остальные муниципальные образования округа под пристальным вниманием губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина взялись за реализацию проекта.

Основная идея проекта — активное вовлечение в программу благоустройства жителей городов и поселков округа. Для оперативного сбора предложений был создан онлайн-ресурс «Живём на Севере», где жители могут сформировать предложения по благоустройству населенных пунктов и голосовать за лучшие идеи.

Новость по теме
Мэр Ноябрьска после встречи с Кобылкиным пообещал зайти в каждую квартиру в городе

На сегодня на портале опубликовано порядка 400 идей на несколько десятков тем. За все предложения уже отдали более 54 тысяч голосов. До того, как онлайн-портал «Живем на Севере» заработал, главы муниципальных образований вынуждены были сами агитировать жителей за участие в программе. Например, мэр Ноябрьска обещал лично зайти в каждую семью для сбора предложений. А его заместители были вынуждены провести роуд-шоу по всем микрорайонам города, начиная с самых неблагополучных.

Жители региона живо откликнулись на инициативу властей, тем более что реализация программы началась у них на глазах. Городские власти отчитывались лично перед губернатором по реконструкциям площадей, пешеходных переходов, строительству детских площадок и т. п.

Успешная реализация программы, рассчитанной на пять лет, стала хорошим поводом привлечь внимание и к дате выборов президента. 18 марта на Ямале, кроме выборов, пройдет второй тур голосования за лучшие проекты по благоустройству муниципальных образований. И не приходится сомневаться, что голосование за проекты пройдет на избирательных участках.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров