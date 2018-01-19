01:37 19 января 2018 0

Учащиеся разных учебных заведений страны присоединяются к стихийному флешмобу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские студенты активно начали снимать видео в поддержу курсантов Ульяновского института гражданской авиации. На этот раз, «сексуальный» клип сняли курсанты одного из учебных заведений МЧС.

На видеозаписи отчетливо видно, как молодые люди в футболках с надписью МЧС России исполняют довольно откровенные танцы. В целом, студенты полностью повторяют сюжет оригинального ролика, который прогремел на всю страну. Они также ходят по общежитию и изображают занятие хозяйственными делами под композицию Benny Benassi «Satisfaction», передает «Медуза».

В социальных сетях уже многие поддержали курсантов МЧС: «Красавцы ребята!)))) Это смешно!)))», «Очередь за МВД)», «Ребята молодцы! Так держать! Наконец федеральным каналам есть поговорить о чем-то кроме Шурыгиной». Другие восприняли видеоролик негативно: «Еще одни недалекого ума…… Как проститутки», «эпидемия…», «страшно жить».

Напомним, курсанты Ульяновского института гражданской авиации сняли эротический клип, который вызвал огромный резонанс в обществе. Будущие пилоты исполнили «сексуальный» танец в одних трусах и форменных фуражках. Через некоторое время, студенты сельскохозтехникума из села Рязаново в Ульяновской области повторили успех своих предшественников и также сняли свою пародию на знаменитый клип «Satisfaction» в поддержку курсантов-летчиков.