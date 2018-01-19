03:29 19 января 2018 0

Трагедия в ГЛЦ «Банное» уже не первая — в 2015 году там погибла чемпионка России Ольга Лапшина Фото: паблик «ГЛЦ Металлург Магнитогорск Банное», «ВКонтакте»

Гибель 14-летней горнолыжницы из Магнитогорска во время тренировки в Башкирии стала поводом для возбуждения уголовного дела по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как сообщили представители следственного управления СКР по Республике Башкортостан, смерть наступила от удара головой о камень, находящийся за пределами трассы.

«Во время очередного спуска по квалификации „гигантский слалом“ при объезде установленных тренером флажков девочка упала и ударилась за пределами трассы головой об камень, — говорится в сообщении ведомства. — От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Напомним, трагедия произошла днем в среду, 17 января на горнолыжном спуске близ озера Банное в Абзелиловском районе Башкирии. Как писало «URA.RU», во время тренировки команды спортивной школы олимпийского резерва спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» на спуске «гигантский слалом» девочка на большой скорости выехала за пределы трассы. При столкновении с камнем она получила тяжелые травмы и скончалась. Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть ребенка.

Между тем, это уже не первый случай гибели спортсменов в горнолыжном центре «Банное». В декабре 2015 года на Банном погибла чемпионка России по парашютно-горнолыжному двоеборью Ольга Лапшина.