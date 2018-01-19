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19 января 2018
Главные новости Москвы
10:44  19 января 2018 12

«Кто просил женскую версию?» Студентки из Рязаново поддержали ульяновских летчиков, снявших эротический клип. ВИДЕО

«Ребята, мы с вами!» — кричат девушки в конце роликаФото: скриншот «Типичный Кировград» «ВКонтакте»

Студентки сельскохозяйственного техникума города Рязаново Ульяновской области сняли видео в поддержку студентов-пилотов из Ульяновска. Девушки также исполнили танец под композицию Бенни Бенасси Satisfaction.

«Кто просил женскую версию? Рязановский техникум продолжает ловить хайп», — сказано в подписи к ролику. На видео девушки танцуют в общежитии, скрыв лица очками и шарфами. Таким образом студентки поддержали флешмоб, запущенный ульяновскими студентами института гражданской авиации имени Бугаева, на котором парни в нижнем белье и форменных фуражках танцевали под клубный хит начала двухтысячных.

Когда из-за видео ульяновцев разгорелся нешуточный скандал, в Сети появилась еще одна аналогичная запись. Парни в трусах и футболках МЧС, также находясь в общежитии, станцевали в поддержку курсантов-летчиков. По слухам, ребята являются учащимися Уральского института противопожарной службы МЧС, однако эта информация не подтвердилась. В разговоре с «URA.RU» сотрудник пресс-службы вуза Артем Крылов сообщил, что это точно не их заведение. Выводы сделали из-за вида общежития, в котором происходила съемка.

Иван Антонов
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