Студентки сельскохозяйственного техникума города Рязаново Ульяновской области сняли видео в поддержку студентов-пилотов из Ульяновска. Девушки также исполнили танец под композицию Бенни Бенасси Satisfaction.
«Кто просил женскую версию? Рязановский техникум продолжает ловить хайп», — сказано в подписи к ролику. На видео девушки танцуют в общежитии, скрыв лица очками и шарфами. Таким образом студентки поддержали флешмоб, запущенный ульяновскими студентами института гражданской авиации имени Бугаева, на котором парни в нижнем белье и форменных фуражках танцевали под клубный хит начала двухтысячных.
Когда из-за видео ульяновцев разгорелся нешуточный скандал, в Сети появилась еще одна аналогичная запись. Парни в трусах и футболках МЧС, также находясь в общежитии, станцевали в поддержку курсантов-летчиков. По слухам, ребята являются учащимися Уральского института противопожарной службы МЧС, однако эта информация не подтвердилась. В разговоре с «URA.RU» сотрудник пресс-службы вуза Артем Крылов сообщил, что это точно не их заведение. Выводы сделали из-за вида общежития, в котором происходила съемка.