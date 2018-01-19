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19 января 2018
11:38  19 января 2018 2

«Будет мясо». Полиция связала нападение на школу в Бурятии с поножовщиной в Перми и Челябинске. ВИДЕО

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В Бурятии о нападении школьников предупреждали по мессенджеруФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Полиция выдвинула версию о взаимосвязи трех нападений на школы посредством социальных сетей. Сейчас эта версия изучается следствием наряду с другими, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Аналогичные инциденты ранее произошли в школах Перми и Челябинской области. Вместе с тем жительница Бурятии, мама одной из учениц школы, рассказала, что некоторые дети через мессенджер были предупреждены о готовящемся нападении на школу. «Мальчики предупреждали: не ходи в школу — будет мясо», — отметила она в интервью телекомпании «Тивиком».

По версии Следственного комитета, 19 января в школе Улан-Удэ девятиклассник с топором ворвался в класс, где шел урок, и напал на учительницу и учеников. «Коктейлем Молотова» он поджег помещение.

Медики заявили ТАСС, что число раненых увеличилось до семи: шесть детей и одна женщина. При этом одна девочка в крайне тяжелом состоянии — у нее открытая черепно-мозговая травма. Еще у одного ребенка отрублены два пальца руки. Ранен и сам злоумышленник. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Бурятии, он пытался покончить с собой. Подросток задержан, сообщает «Национальная служба новостей». Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних».

Выяснилось, что напавший на школу в Бурятии подражал анимэ-злодеям. По словам одноклассников, юноша серьезно увлекался отрицательными персонажами из японских мультфильмов, пишет «Комсомольская правда». Есть версия, что нападавших было трое и предполагаемые сообщники подростка сбежали.

Артем Косых
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