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19 января 2018
Главные новости Москвы
16:43  19 января 2018 0

Опубликованы кадры задержания подростка, напавшего с топором на школьников в Бурятии. ВИДЕО

На кадрах видно, что девятиклассник не оказывал сопротивления силовикамФото: скрин видео RT
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Кровавая поножовщина в пермской школе
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В Сети появилось видео с места задержания подростка, напавшего на школу №5 в поселке Сосновый Бор (Улан-Удэ, Бурятия). Как уже сообщало «URA.RU», он ворвался на урок к семиклассникам, бросил «коктейль Молотова» в кабинет и начал рубить топором школьников и учительницу.

На кадрах видно, как злоумышленника скрутили сотрудники полиции. Кто-то за кадром произносит: «Да, раненые есть. Она не может ходить, носилки срочно! Она в сознании, на втором этаже». Вероятно, он имел в виду девочку, которая находится сейчас в крайне тяжелом состоянии — у нее открытая черепно-мозговая травма.

«Он с топором бегал, топор там бросил, когда его поймали», — слышен другой голос, одного из присутствующих мужчин. По сообщению RT, после инцидента девятиклассник пытался покончить с собой, но был задержан и отправлен в больницу.

Видео: RT

Ране стало известно, что у нападавшего было два сообщника. «URA.RU» сообщало, что им удалось сбежать. Сейчас известно о семи пострадавших: пять семиклассников, один нападавший и учительница. В Сеть также попало другое видео с места происшествия. По информации «Национальной службы новостей», на злоумышленника завели уголовное дело. На месте происшествия работают следователи.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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