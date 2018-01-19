В Сети появилось видео с места задержания подростка, напавшего на школу №5 в поселке Сосновый Бор (Улан-Удэ, Бурятия). Как уже сообщало «URA.RU», он ворвался на урок к семиклассникам, бросил «коктейль Молотова» в кабинет и начал рубить топором школьников и учительницу.
На кадрах видно, как злоумышленника скрутили сотрудники полиции. Кто-то за кадром произносит: «Да, раненые есть. Она не может ходить, носилки срочно! Она в сознании, на втором этаже». Вероятно, он имел в виду девочку, которая находится сейчас в крайне тяжелом состоянии — у нее открытая черепно-мозговая травма.
«Он с топором бегал, топор там бросил, когда его поймали», — слышен другой голос, одного из присутствующих мужчин. По сообщению RT, после инцидента девятиклассник пытался покончить с собой, но был задержан и отправлен в больницу.
Видео: RT
Ране стало известно, что у нападавшего было два сообщника. «URA.RU» сообщало, что им удалось сбежать. Сейчас известно о семи пострадавших: пять семиклассников, один нападавший и учительница. В Сеть также попало другое видео с места происшествия. По информации «Национальной службы новостей», на злоумышленника завели уголовное дело. На месте происшествия работают следователи.