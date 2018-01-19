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19 января 2018
16:53  19 января 2018 0

Челябинку, продавшую девственность 13-летней дочери, засыпали оскорблениями и угрозами. ФОТО

Свою дочь уральская проститутка оценила в 1,5 млн рублейФото: Instagram

После того, как стало известно о задержании и аресте жительницы Челябинска, пытавшейся продать за 1,5 миллиона рублей девственность своей 13-летней дочери, пользователи нашли страницу женщины в соцсетях. Сейчас она переполнена оскорбительными комментариями разгневанных россиян.

Пользователи саркастически осведомляются об итогах поездки на сделку в Москву, желают челябинке и ее подруге «сидеть», спрашивают «почем дочь?» Также в адрес женщины звучат крайне нелицеприятные определения.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Москве задержаны две проститутки при попытке продать 13-летнюю девочку, дочь одной из них, 35-летней жительницы Челябинска. Полицейские узнали о продаже ребенка и подослали в качестве покупателя оперативника. Мамаша была задержана в кафе с поличным в момент передачи денег.

Фото: Instagram

Выяснилось, что до этого челябинка пыталась продать дочь иностранцу, но не договорились о цене. После задержания мамаша на видео рассказала о своих намерениях.

«Возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего», — сообщили по этому поводу в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте. По этой статье жительнице Челябинска грозит 10 лет колонии.

Александр Лукманов
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