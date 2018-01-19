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19 января 2018
18 января 2018
20:12  19 января 2018 2

Снос кафе в горсаду Кургана признали незаконным. Владелец «Ялты» готовит мэрии «сюрприз»

Разное. Курган, городской сад, кафе ялта, разрушенное здание
Развалины кафе «Ялта» с августа 2017 года «украшают» городской садФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские приставы поторопились организовать снос части кафе «Ялта» в городском саду. Арбитражный суд признал постановление пристава-исполнителя незаконным, с чем согласился и апелляционный суд. Решение уже опубликовано на сайте суда.

Как пояснил «URA.RU» владелец кафе Александр Мусиенко, приставы должны были провести экспертизу, чтобы определить «точки здания, выступающие за пределы отведенного участка», и ознакомить бизнесмена с документом. В этом случае Мусиенко мог бы обжаловать постановление в суде. По его словам, речь идет всего о 30 сантиметрах, выступающих за границы выделенного участка. Однако предприниматель результаты экспертизы так и не получил.

В перспективе у Мусиенко есть возможность подать в суд на компенсацию материального ущерба. Но бизнесмен признался, что пока озабочен другим вопросом: администрация Кургана требует полностью освободить участок. «Кафе было включено в схему, ему был присвоен номер. Я буду обжаловать решение о его сносе и добиваться продления права на аренду участка с администрацией города, — сказал собеседник. — Это затянется надолго: возможно, развалины кафе будут стоять до следующего лета, а то и до осени следующего года. Я намерен дойти до Верховного суда».

В ближайшее время Мусиенко планирует провести на развалинах «Ялты» флешмоб с участием предпринимателей, недовольных действиями городских властей. На мероприятие он хочет пригласить сити-менеджера Андрея Потапова, директора департамента архитектуры и строительства Елену Иванову и других чиновников, а также прессу.

Напомним: часть кафе «Ялта» разобрали в начале августа в рамках исполнения решения суда по освобождению части земельного участка, занятой незаконно. При строительстве кафе предприниматель Александр Мусиенко вышел за границы отведенного ему участка. Арендатор горсада ООО «Курганпарк» несколько лет судился с бизнесменом за эту землю и оказал помощь в разборе кафе. Пока здание кафе разрушается, Мусиенко отстаивает его в судах и проводит пикеты против городских властей.

Анна Бояркина
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