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Главные новости Курганской области
10:09  31 июля 2017 0

Мэрия Кургана настаивает на сносе кафе в горсаду. Предприниматель грозит устроить голодовку

Разное. Курган, кафе ялта
Чиновники требуют снести «Ялту» до 19 августаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация Кургана требует от предпринимателя Александра Мусиенко снести павильон-кафе «Ялта» в городском саду, несмотря на протесты бизнесмена.

Как пояснили «URA.RU» в мэрии в ответ на запрос, расторжение договора аренды земельного участка в горсаду обусловлено действующим земельным законодательством. Мусиенко больше не имеет преимущественного права на заключение договора аренды участка без проведения торгов. Более того, земельный участок для размещения нестационарного объекта не предоставляется. Если предприниматель не демонтирует кафе в добровольном порядке, администрация города обратится в суд с иском к Мусиенко.

Бизнесмен намерен продолжать акции протеста. Во вторник, 1 августа, предприниматель выйдет с одиночным пикетом к приемной президента. «Уже готов плакат, на котором с одной стороны будет надпись „Позор курганским чиновникам и депутатам“, а с другой стороны — „Обратился к президенту — остался без бизнеса“, — рассказал „URA.RU“ председатель правления организации „Центр общественного контроля“ Иван Камшилов, который помогает бизнесмену готовиться к акции, — Если пикеты не сработают, Мусиенко готов объявить голодовку». Освободить площадку в горсаду он должен к 19 августа.

Камшилов подчеркнул, что и другие предприниматели обращаются с жалобами на действия мэрии. Так, предупреждения о сносе получили владельцы двух павильонов у центрального рынка.

Анна Бояркина
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