Регистратор автомобилиста, ехавшего за полицейской машиной в Челябинске, зафиксировал побег 36-летнего уголовника Сергея Меркулова. На записи хорошо видно, как дверь полицейского «УАЗика» неожиданно открывается, а полицейские, ничего не заметив, спокойно едут дальше.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 18 января в Челябинске сбежал Сергей Меркулов, обвиняющийся по статье «разбой». Уголовник скрылся, когда его везли на следственный эксперимент. О ЧП быстро стало известно благодаря очевидцам. «Видели, как из милицейского УАЗа на перекрестке улиц Механической и Горького около 18:00 на ходу, выбив дверь, убежал мужчина, а полиция даже не заметила. Остановились метров через 200 и начали догонять», — написал свидетель.
Видео: 74.ru
Меркулов бегал меньше суток и уже пойман полицейскими. «Задержан в подъезде жилого многоквартирного дома по улице Хариса Юсупова в Курчатовском районе. Возбуждено уголовное дело по статье «побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ ВМД по Челябинской области. По этой статье Меркулов может получить дополнительно до четырех лет колонии.
В ведомстве уточнили, что граждане, увидев ориентировку на разбойника, проявили сознательность и активность, звонили в полицию и сообщали информацию о беглеце. «В отношении сотрудников полиции, допустивших побег арестованного, в настоящее время проводится служебная проверка», — добавили также «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.