{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как 23-летний парень стал визави министров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 января 2018
19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Челябинской области
18:54  19 января 2018 0

Дерзкий побег челябинского уголовника из полицейской машины сняли на регистратор. ВИДЕО

Горожане проявили бдительность и сообщили полицейским, где прячется беглый разбойникФото: ГУ МВД по Челябинской области

Регистратор автомобилиста, ехавшего за полицейской машиной в Челябинске, зафиксировал побег 36-летнего уголовника Сергея Меркулова. На записи хорошо видно, как дверь полицейского «УАЗика» неожиданно открывается, а полицейские, ничего не заметив, спокойно едут дальше.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 18 января в Челябинске сбежал Сергей Меркулов, обвиняющийся по статье «разбой». Уголовник скрылся, когда его везли на следственный эксперимент. О ЧП быстро стало известно благодаря очевидцам. «Видели, как из милицейского УАЗа на перекрестке улиц Механической и Горького около 18:00 на ходу, выбив дверь, убежал мужчина, а полиция даже не заметила. Остановились метров через 200 и начали догонять», — написал свидетель.

Видео: 74.ru

Меркулов бегал меньше суток и уже пойман полицейскими. «Задержан в подъезде жилого многоквартирного дома по улице Хариса Юсупова в Курчатовском районе. Возбуждено уголовное дело по статье «побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ ВМД по Челябинской области. По этой статье Меркулов может получить дополнительно до четырех лет колонии.

В ведомстве уточнили, что граждане, увидев ориентировку на разбойника, проявили сознательность и активность, звонили в полицию и сообщали информацию о беглеце. «В отношении сотрудников полиции, допустивших побег арестованного, в настоящее время проводится служебная проверка», — добавили также «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров