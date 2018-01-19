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20 января 2018
19 января 2018
19:32  19 января 2018 1

Дворкович в Давосе займется продвижением заявки Екатеринбурга на Экспо-2025

Медведев на ММК. Магнитогорск, дворкович аркадий
Дворкович высказался о Всемирном экономическом форумеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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Заявка Екатеринбурга на проведение выставки Экспо-2025 станет одной из основных тем, которые Россия будет поднимать на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2018 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Всемирный экономический форум в Давосе — это очень удобная и эффективная площадка, как для дискуссий, так и для встреч. В прошлом году Россия выдвинула заявку города Екатеринбурга на проведение универсальной выставки ЭКСПО-2025 — это также станет одной из основных тем работы нашей делегации на форуме», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал, как вместе с президентом Владимиром Путиным продвигают заявку столицы Урала на проведение EXPO-2025. Лавров заявил, что на всех встречах с иностранными коллегами поднимает эту тему. Министр добавил, что в материалах, которые готовятся для президента в рамках его международных контактов, обязательным пунктом ставится вопрос о проведении Экспо-2025, писало «URA.RU».

Россия предлагает провести всемирную выставку в Екатеринбурге со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Тема звучит следующим образом: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Кроме уральской столицы, на право проведения Экспо также претендуют Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Итоги конкурса будут подведены осенью.

Ксения Томашова
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