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Главные новости Челябинской области
21:49  19 января 2018 3

На Урале перехватили иностранцев, искавших источник выброса рутения. ВИДЕО

Французы пытались подъехать к заводу с помощью русского водителяФото: скрин видео France 2
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Журналисты французского издания France 2 отправились в челябинский закрытый город (ЗАТО) Озерск, где расположено ПО «Маяк». Попытка попасть без разрешения в закрытую для посещений зону «атомного комбината» обернулась штрафом в 120 евро и недоумением по поводу «российских странностей».

В Озерск журналисты отправились после скандала с якобы накрывшим Европу и часть России облаком рутения. Однако приблизиться к «Маяку» у них не получилось — виды города пришлось созерцать издалека. К тому же, им пришлось заплатить штраф за попытку проникновения в закрытую зону — 120 евро (8 300 рублей по актуальному курсу).

Во время поездки между иностранцами и русским водителем произошел диалог об особенностях режима ЗАТО. «Что это такое, закрытый город? У нас во Франции нет закрытых городов», — спросила журналистка Элиз Менан водителя Игоря, услугами которого они воспользовались. «Не знаю, как объяснить, там производство есть, которое нельзя всем видеть», — ответил он. «И вы считаете, что это нормально, да, закрывать город?» — удивилась француженка. «Нормально, да, нормальный город, там так же есть школы, больницы», — ответил водитель.

Видео France 2

Ранее французские ученые заподозрили, что облако рутения-106 пришло из России — после аварии на одном из ядерных объектов, расположенных южнее Уральских гор. Иностранцы заявили, что если бы такой инцидент произошел во Франции, властям пришлось бы эвакуировать население в радиусе нескольких километров от эпицентра ЧП. Российские власти заявили, что аварии не было, передавало «URA.RU».

Российские экологи тогда предположили, что источником радиоактивного загрязнения мог стать ПО «Маяк». Однако на предприятии заверили, что информация о причастности комбината к повышенным выбросам рутения-106 не соответствует действительности; позже это подтвердил ряд экспертов. Затем и вовсе выяснилось, что облако в Европу пришло не из России.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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