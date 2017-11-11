08:10 11 ноября 2017 0

Российские эксперты проверили состояние окружающей среды и решили, что радиационный фон соответствует норме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конце сентября этого года на одном из ядерных объектов, расположенных южнее Уральских гор, произошла серьезная авария. К такому выводу пришли специалисты Института ядерной и радиационной безопасности Франции после того, как обнаружили в воздухе над Европой радиоактивное облако рутения-106.

Эксперты указали, что авария не могла произойти на ядерном реакторе, так как это привело бы к загрязнению другими радионуклидами. По всей видимости, утечка произошла на объекте с ядерным топливом, или, возможно, в медицинском учреждении, пишет Life.ru.

Ученые особо подчеркнули, что утечка рутения-106 была значительной — от 100 до 300 терабеккерелей. Если такой инцидент произошел бы во Франции, то властям пришлось бы эвакуировать население.

В октябре «URA.RU» писало о том, что западные эксперты признали несостоятельной версию происхождения из России облака рутения-106 над Европой. Вещество обнаружили в воздухе из Австрии и Германии.

После этого в госкорпорации «Росатом» официально заявили, что радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли в России соответствует естественному радиационному фону.