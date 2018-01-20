В Екатеринбурге бывший учитель физкультуры стал стриптизером. Спустя год работы в школе он кардинально поменял профессию и ушел в сферу развлечений для взрослых.
Олег занимался карате, мечтал стать директором ресторана, но судьба распорядилась иначе. Он отучился на педагога в УПИ (сейчас УрФУ), но после окончания вуза занялся продажами, где неплохо себя реализовал. Однако потом снова вернулся к преподаванию, стал работать в школе. Но творческое начало взяло верх, и Олег превратился в Горячего Олегаса (его творческий псевдоним).
«Девушки чаще всего смотрят на ягодичные мышцы, на заднюю часть бедра, на переднюю часть бедра и, соответственно, ноги. Нет красивых ног — нет обаяния», — поделился артист секретом успеха в сюжете АТН. Олегас признался, что ушел в стриптизеры, потому что ему хотелось больше зарабатывать.
В августе 2016 года широко обсуждалось высказывание премьера Дмитрия Медведева, которым тот ответил учителям, жаловавшимся на низкую зарплату. Глава кабмина подчеркнул, что учитель — это, прежде всего, призвание.и личный выбор. «А если хочется деньги зарабатывать — есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес», — заявил Медведев, чем вызвал волну негодования среди россиян.