{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как 23-летний парень стал визави министров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 января 2018
19 января 2018
Главные новости Москвы
02:34  20 января 2018 0

«Тут за танцы не наказывают». Девушки армии Израиля сняли «горячий» клип в поддержку ульяновских летчиков. ВИДЕО

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, флаг израиля
Израильские девушки решили поучаствовать в стихийном флешмобеФото: depositphotos.com © URA.RU

Девушки-военнослужащие Армии Обороны Израиля выложили пародию на «сексуальный» клип курсантов Ульяновского летного училища. Ролик размещен в одном из сообществ в Facebook.

На видео группа девушек исполняет танец, передавая таким образом привет курсантам-летчикам из Ульяновска, которые танцевали без верхней одежды под песню Benny Benassi «Satisfaction». В конце клипа все участницы флешмоба собрались в коридоре казармы, а одна из них вышла вперед, повернулась спиной к камере и сняла с себя футболку.

В социальных сетях на пародию отреагировали с восторгом: «Классные и нормальные девчонки! Война войной, а жизнь берёт своё», «Умнички», «Прямо флешмоб. Народ с юмором! Молодцы!», «Ааа! Красотки, молодцы девчонки».

Напомним, курсанты Ульяновского института гражданской авиации сняли эротический клип, который прогремел на всю страну. Будущие пилоты исполнили «жаркий» танец в одних трусах и форменных фуражках. Через некоторое время начался некий флэшмоб в поддержку молодых ребят, в котором приняли участие студенты и студентки сельскохозтехникума из села Рязаново в Ульяновской области, а также курсанты МЧС.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров