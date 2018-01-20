02:34 20 января 2018 0

Израильские девушки решили поучаствовать в стихийном флешмобе Фото: depositphotos.com © URA.RU

Девушки-военнослужащие Армии Обороны Израиля выложили пародию на «сексуальный» клип курсантов Ульяновского летного училища. Ролик размещен в одном из сообществ в Facebook.

На видео группа девушек исполняет танец, передавая таким образом привет курсантам-летчикам из Ульяновска, которые танцевали без верхней одежды под песню Benny Benassi «Satisfaction». В конце клипа все участницы флешмоба собрались в коридоре казармы, а одна из них вышла вперед, повернулась спиной к камере и сняла с себя футболку.

В социальных сетях на пародию отреагировали с восторгом: «Классные и нормальные девчонки! Война войной, а жизнь берёт своё», «Умнички», «Прямо флешмоб. Народ с юмором! Молодцы!», «Ааа! Красотки, молодцы девчонки».

Напомним, курсанты Ульяновского института гражданской авиации сняли эротический клип, который прогремел на всю страну. Будущие пилоты исполнили «жаркий» танец в одних трусах и форменных фуражках. Через некоторое время начался некий флэшмоб в поддержку молодых ребят, в котором приняли участие студенты и студентки сельскохозтехникума из села Рязаново в Ульяновской области, а также курсанты МЧС.