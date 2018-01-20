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21 января 2018
20 января 2018
17:44  20 января 2018 4

На Урал едет руководитель ФСИН России. ФОТО

Побег из спецучилища в Рефтинском., колючая проволока, запрет, забор, зона, колония, тюрьма, ограждение
Ожидается, что замглавы ведомства представит сотрудникам свердловского ГУФСИН нового начальникаФото: Василий Гришин © URA.RU
новость из сюжета:
Перестановки в силовых ведомствах
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В Екатеринбург едет один из руководителей Федеральной системы исполнения наказаний — замдиректора ФСИН России Рустам Степаненко. Об этом «URA.RU» сообщил источник в исправительном ведомстве. Прибытия высокого гостя ждут в воскресенье вечером, в столице Урала он пробудет два дня. В ведомстве не исключают, что он может представить подчиненным нового главу регионального УФСИН.

В понедельник, 22 января, задиректора ФСИН отправится на объезд учреждений, подведомственных свердловскому ГУФСИН: Степаненко посетит СИЗО и колонии Екатеринбурга, а также Нижнего Тагила. На следующий день он проведет в главке заседание коллегии.

В пресс-службе свердловского ГУФСИН подтвердили информацию о приезде высокого начальства, отметив что такие инспекционные проверки — давно сложившаяся традиция. «Каждый год в январе у нас проходила коллегия, на которой подводятся итоги за год, — рассказал „URA.RU“ руководитель пресс-службы ведомства Александр Левченко. — Собираются все начальники колоний, приезжает куратор — кто-либо из заместителей директора ФСИН. В прошлом году приезжал первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый».

Рустам Степаненко
Фото: с сайта ГУФСИН России

Ожидается также, что во время заседания коллегии инспектор представит свердловскому коллективу нового начальника — Александра Федорова, который занимал (и по сей день занимает) пост начальника ГУФСИН по Тамбовской области. Впрочем, официального подтверждения эта информация пока не получила. «В протоколе такого пункта, как представление нового начальника, не значится», — заявил «URA.RU» официальный представитель свердловского пенитенциарного ведомства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в свердловском ГУФСИН ждут назначения нового начальника главка, которого должен представить человек из Москвы — из ФСИН России.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
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