21:00 20 января 2018 5

Уголовная субкультура АУЕ добралась до спортивных турниров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа школьников Тюмени стала участником футбольного турнира, который проводит известный фастфуд-бренд KFC. Логотип тюменских футболистов включает в себя уголовную звезду и нецензурный лозунг. В описании команды отмечается, что в нее входят юноши в возрасте от 14 до 16 лет.

Схожие названия используют еще четыре юниорских команды. На сайте KFC-баттла, в разделе «Футбол», значатся команды Выборгские АУЕ из Петербурга, ТАУЕКЕЛ из Астаны и сразу две АУЕ Team из Красноярска и Новосибирска.

KFC-баттл — проект, направленный на помощь талантливой молодежи из разных уголков страны. Среди направлений, в которых участники могут себя проявить, футбол, стритбол, вокал, танцы и блогинг. География проекта насчитывает 32 города в России и ближнем зарубежье.

Тюменцы назвали свою команду в честь АУЕ Скриншот сайта kfcbattle.com

Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о влиянии субкультуры АУЕ на умы уральских школьников. Выяснилось, что поклонники субкультуры из неблагополучных семей назначаются «смотрящими» по своему району и собирают деньги со своих сверстников, чтобы отправить дань «на зону». Проблема распространения культа АУЕ обсуждается и на федеральном уровне: в ноябре в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий запрет криминальной пропаганды в СМИ и интернете.