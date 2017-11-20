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20 ноября 2017
12:29  20 ноября 2017 0

В российском интернете запретят пропаганду АУЕ. «Подписываются сотни тысячи пользователей»

Надписи на криминальную тему на стенах и другие снимки Екатеринбурга, надписи на стенах, ауе, арестантский уклад един
Политики взялись за проблему популяризации криминальных субкультурФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Подростки напали на полицейских на фестивале красок
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В Госдуму поступил законопроект, запрещающий пропаганду криминальной субкультуры в СМИ и интернете. Автор документа, член Совета Федерации Антон Беляков рассказал, что если инициатива будет одобрена, Роскомнадзор сможет во внесудебном порядке блокировать незаконные ресурсы.

Беляков в беседе с «Национальной службой новостей» подчеркнул, что запрет на пропаганду криминальной субкультуры должен действовать наряду с запретами на пропаганду суицида, наркотиков, экстремизма. По словам сенатора, в соцсетях члены криминальных сообществ создали множество групп, на которые подписываются сотни тысяч пользователей.

«В молодежные банды вступают юноши, которые имеют проблемы с родителями, трудности в общении со сверстниками и попросту хотят получить чье-то одобрение или поддержку. Ведь преступное сообщество, в первую очередь, позиционирует себя как братство, члены которого всегда вступятся за товарища в непростой ситуации», — сказал сенатор.

Поправки предлагаются в законы «О средствах массовой информации», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее в Челябинске на фестивале красок Холи агрессивные подростки, протестуя против отмены мероприятия, напали на экипажи полиции и едва не разгромили служебный автомобиль. При этом дети скандировали: «АУЕ». На тюремном жаргоне аббревиатура означает «Арестантский Уклад Един».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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