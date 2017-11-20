В Госдуму поступил законопроект, запрещающий пропаганду криминальной субкультуры в СМИ и интернете. Автор документа, член Совета Федерации Антон Беляков рассказал, что если инициатива будет одобрена, Роскомнадзор сможет во внесудебном порядке блокировать незаконные ресурсы.
Беляков в беседе с «Национальной службой новостей» подчеркнул, что запрет на пропаганду криминальной субкультуры должен действовать наряду с запретами на пропаганду суицида, наркотиков, экстремизма. По словам сенатора, в соцсетях члены криминальных сообществ создали множество групп, на которые подписываются сотни тысяч пользователей.
«В молодежные банды вступают юноши, которые имеют проблемы с родителями, трудности в общении со сверстниками и попросту хотят получить чье-то одобрение или поддержку. Ведь преступное сообщество, в первую очередь, позиционирует себя как братство, члены которого всегда вступятся за товарища в непростой ситуации», — сказал сенатор.
Поправки предлагаются в законы «О средствах массовой информации», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Ранее в Челябинске на фестивале красок Холи агрессивные подростки, протестуя против отмены мероприятия, напали на экипажи полиции и едва не разгромили служебный автомобиль. При этом дети скандировали: «АУЕ». На тюремном жаргоне аббревиатура означает «Арестантский Уклад Един».