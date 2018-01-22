17:46 22 января 2018 0

в Челябинске продолжается процесс по делу Константина Цыбко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 22 января, в понедельник, продолжил рассмотрение апелляции по делу экс-сенатора Константина Цыбко. Суд отказал стороне защиты, заявившей ходатайство о представлении документов об увольнении бывшего помощника прокурора Озерска Любови Шишкиной. Шишкина представляла сторону обвинения по делу Цыбко и могла быть уволена, как считает защита, по отрицательным мотивам.

«В деле есть только справка об увольнении Шишкиной, — сообщил „URA.RU“ адвокат Степан Гузей. — Мы же затребовали служебный приказ. Нам в этом отказали». Любовь Шишкина была уволена из прокуратуры в апреле 2017 года. Это произошло после задержания в Озерске известного криминального авторитета Сергея Мамонтова.

По слухам, во время обысков у Мамонтова обнаружили массу расписок о получении займов на крупные суммы. Среди получателей денег была некая Любовь Семенихина, а это якобы девичья фамилия старшего помощника прокурора Любови Шишкиной. Защита пытается сопоставить даты увольнения представителя гособвинения. Но суд счел, что в письменном ответе прокуратуры данные о дате увольнения уже были указаны надлежащим образом.

Суд удовлетворил несколько ходатайств защиты и приобщил их к материалам дела — письмо от коллектива Всероссийского общества охраны природы, где Цыбко является председателем Центрального совета и ответ депутата Государственной Думы РФ Александра Сидякина на адвокатский запрос. Судья также запросила у защиты дополнительные материала о состоянии здоровья экс-сенатора.

Суд приобщил к материалам дела письмо от начальника УФСБ по Челябинской области Юрия Никитина с приложенным к нему исследованием, сообщили «URA.RU» в пресс-службе облсуда. В этом исследовании содержится анализ электромагнитной доступности базовых станций, фиксирующих местонахождение телефонов Евгения Тарасова (экс-главы администрации Озерска) и Цыбко в ресторане «Грузинский дворик» в Аргаяшском район 9 июля 2011 года, с 17:48 до 21:21. По данным обвинения, именно в это время и в этом ресторане Цыбко и Николай Сандаков, в тот момент помощник губернатора, вымогали у Тарасова взятку.

Сандаков утверждает, что находился с семьей в другом месте и даже представил путевые листы водителя служебной машины, возившего его на отдых. Константин Цыбко показал, что не мог быть в ресторане, так как в тот день только прилетел из Мюнхена в компании с Михаилом Юревичем и его гражданской супругой Кристиной Юревич. По словам экс-сенатора, все трое вечером отдыхали в поселке Тарасовка. Эти показания подтвердила и Кристина Юревич. Но в письме начальника УФСБ указано, что мобильный телефон не мог находиться в зоне ДНТ «Чайка», как указывает Цыбко.

Заседание суда продолжится 24 января, в среду. Ранее суд просмотрел запись, сделанную камерой скрытого наблюдения в холле гостиницы «Парк-Сити», когда Цыбко был сенатором. На видео не было момента взятки, но в материалах есть. Нижестоящим судом это не было принято во внимание.

3 августа 2017 года Озерский городской суд признал Константина Цыбко виновным в получении взяток, при этом половину эпизодов назвал недоказанными. Экс-сенатора приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Сам он утверждает, что его оговорили. 25 октября 2017 года в Челябинском областном суде началось рассмотрение апелляции на приговор.