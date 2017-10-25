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25 октября 2017
24 октября 2017
23 октября 2017
13:41  25 октября 2017 0

Челябинский облсуд начал рассматривать апелляцию Константина Цыбко. Процесс может затянуться

Цыбко необр
Константин Цыбко выступал из СИЗО по видеосвязиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
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Челябинский областной суд 25 октября, в среду, начал рассмотрение апелляции адвокатов бывшего сенатора Константина Цыбко. На заседании адвокат экс-сенатора Константин Коваленко заявил отвод судьям, передает корреспондент «URA.RU». Рассмотрение апелляции может затянуться на несколько дней

«Судебная коллегия не является беспристрастной. В 2015 году в Магнитогорске прозвучал приговор бизнесмену Олегу Лакницкому. Название должности там указывало на Цыбко. Дело рассматривалось в особом порядке. Мой подзащитный обжаловал приговор в судебной коллегии Челябинского областного суда, потому что суд без исследования доказательств в приговоре указал на него. Судебная коллегия облсуда отказала по иску Цыбко, требовавшего убрать это указание, чем и предрешила обвинительный приговор о получении взятки по делу моего подзащитного. Все судьи судебной коллегии и апелляционной инстанции прямо или косвенно связаны с приговором Лакницкому и Цыбко, они пристрастны. Поэтому заявляю ходатайство об отводе всем судьям и прошу передать дело на рассмотрение другому суду», — заявил Коваленко.

Цыбко необр
Адвокат Константин Коваленко заявил отвод судьям
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Константин Цыбко выступал из СИЗО по видеосвязи и был очень эмоционален. Он поддержал отвод судей и сообщил об условиях своего содержания. «Я готовился в камере без света, без стола и стула. Только когда обратился в совет по правам человека, появились стол, стул, освещение, но все еще не работает санузел», — рассказал Цыбко. Экс-сенатор находится в СИЗО-1, в камере, где находился осужденный на 24 года за убийство Сергей Рудиковский. Именно из этого помещения он сбежал, перепилил прутья зарешеченного окна, переоделся в подполковничью форму и уехал на машине полиции. После побега проем в окне заложили кирпичом, оставив только вентиляционную решетку на окне.

Суд ходатайство адвоката отклонил. В суде объявлен перерыв, рассмотрение сегодня продолжится. По информации «URA.RU», после перерыва будут заявлены ходатайства о переносе заседания на 25 октября.Также вероятно будет заявлено ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения Цыбко.

Ранее Озерский городской суд приговорил экс-сенатора к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 70 млн рублей. Цыбко был признан виновным в получении взяток от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова и руководителя треста «Магнитострой» Олега Лакницкого. Экс-сенатор настаивал на том, что его оговорили. В свою очередь Тарасов, Лакницкий и их несколько озерских чиновников были признаны виновными в растрате бюджетных средств и даче взятки. Тарасов уже вышел по УДО, Лакцницкий по суду заплатил штраф в 30 млн рублей.

После приговора Озерского горсуда 3 августа Константина Цыбко несколько дней продержали в изоляторе временного содержания (ИВС) этой запретки, после чего перевезли в Златоуст. По ходатайству адвокатов экс-сенатора перевезли в Челябинск.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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