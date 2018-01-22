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22 января 2018
21 января 2018
Главные новости 
00:48  22 января 2018 0

Уральские шоумены покидают ТНТ ради работы на другом федеральном канале

Ресторан ESHAK. Открытие летней веранды. Екатеринбург, eshak, светлаков сергей, незлобин
Светлакова и Незлобина и раньше замечали в совместных проектахФото: Дарья Попова © URA.RU

Летом этого года популярные телеведушие и актеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин покинут ТНТ и станут лицами другого федерального канала — СТС. Планируется, что там они не только станут соведущими шоу-программы, а также станут создателями развлекательных программ и сериалов.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора телеканал СТС Вячеслава Муругова, контракт Светлакова и Незлобина вступит в силу с 1 июля. «Мы договорились, чтобы у них была возможность спокойно закрыть текущие проекты с другой телекомпанией, — приводит издание слова Муругова. — Мы сами знаем, как бывает неприятно, когда каналу приходится внезапно рвать сложившиеся отношения с производителями контента».

Оба шоумена также подтверждают, что заключили договор с новым работодателем. Светлаков и Незлобин планируют создать студию, которая будет работать над проектами для СТС.

«Похоже пришла пора что-то поменять, — написал Александр Незлобин на своей странице в Instagram. — Было необычно и великолепно. Спасибо всем за 13-летнее путешествие. Мега профессионально. А как часто вы выходите из зоны комфорта?»

Отметим, оба шоумена — родились и выросли на Среднем Урале, учились в вузах Екатеринбурга. Оба артиста стали известны благодаря тому. что в разное время играли в уральских клубах КВН, благодаря чему оказались резидентами ComediClub на канале ТНТ. Как писало «URA.RU», в 2014 году Сергей Светлаков и Александр Незлобин приняли участие создании фильма «Выпускной». В последнее время Светлаков был членом жюри шоу «Минута славы», а также одним из соведущих программы «Прожектоперисхилтон». Незлобин был занят в основном в стендапах на ТНТ. Оба земляка в мае прошлого года открыли в Екатеринбурге летнюю веранду ресторана Eshak в Екатеринбурге

Евгений Александров
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