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Главные новости Челябинской области
11:20  22 января 2018 1

Челябинцев позабавил замерзший термометр с отметкой минус 86 градусов. ФОТО

В соцсетях считают, что термометр неисправен, однако требовать, чтобы его починили, не собираютсяФото: паблик «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Урал и Сибирь во власти морозов
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На термометре, установленном во Дворце спорта «Надежда» в Тракторозаводском районе, зафиксировано аномальное похолодание -86 градусов. В соцсетях челябинцы соревнуются в остроумии по поводу морозов и жалеют, что до рекорда им не хватает совсем немного.

Челябинцы предполагают, что судя по температуре, указанной на электронном табло, сегодня можно не только пропустить школу детям, но и самим отказаться от похода на работу. «-86? Я не иду на работу… Минус 20 на улице, а ощущается как минус 86… Натянуть шапки всем! Небывалый холод», — забавляются челябинцы. Другие предположили, что у термометра произошел «глюк». «Это случайно не тот термометр, который на шиномонтажке около Юности висел? Тот тоже чудеса выдавал постоянно… Эко китайца приморозило то… Отличный глюк. Суровый Челябинский термометр», — пишут подписчики паблика «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».

Пользователи также отмечают, что могли бы с этим термометром побить рекорд якутов. Старожилы отметили, что в 1964 году самая низкая температура, зафиксированная на обитаемых территориях планеты, опустилась до -71,1 градуса по Цельсию — холод оккупировал селение Оймякон.

Как ранее писало «URA.RU» на этой неделе на Южном Урале прогнозируются морозы до минус 41 градуса. Дорожники призвали челябинцев отказаться от загородных поездок.

В свою очередь на Ямале чиновники предупредили о морозах в минус 90 градусов. По сообщению дежурного отдела ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС города Губкинский, в Красноселькупском, Тазовском, Пуровском районах температура воздуха ночью и днем минус 85 градусов, при прояснениях минус 87 — минус 90 градусов Цельсия.

Нина Калинина
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