В самом северном зоопарке России у хищников во рту замерзает мясо

17:04 22 января 2018 0

Из-за сильного мороза хищникам дополнительно разогревают еду Фото: animalreader.ru

В зоопарке города Сургута в ХМАО в процессе кормления у животных забирают мясо, чтобы дополнительно его разогреть. Об этом «URA.RU» рассказал директор зоопарка Александр Прокофьев.

«Во время еды мы забираем у хищников мясо, разогреваем, а потом выносим снова. Так как они не успевают съесть дневную норму и еда замерзает. Если они начнут грызть замерзшее мясо, то потратят много энергии, которая им особенно необходима сейчас. Сегодня у нас на улице 40 градусов, а в прошлую зиму температура опускалась ниже 50 градусов. Так что все нормально, перезимуем», — отметил он.

По словам Прокофьева, с учетом прошлых лет они хорошо подготовились к морозам. На улице везде подготовлены из сена дополнительные подстилки, в помещениях постоянная температура — плюс 27 градусов. «У нас в мороз такая комфортная обстановка, что даже африканские ежики надумали сейчас размножаться», — добавил Александр Прокофьев.