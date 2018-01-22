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22 января 2018
17:04  22 января 2018 0

В самом северном зоопарке России у хищников во рту замерзает мясо

Из-за сильного мороза хищникам дополнительно разогревают едуФото: animalreader.ru
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В зоопарке города Сургута в ХМАО в процессе кормления у животных забирают мясо, чтобы дополнительно его разогреть. Об этом «URA.RU» рассказал директор зоопарка Александр Прокофьев.

«Во время еды мы забираем у хищников мясо, разогреваем, а потом выносим снова. Так как они не успевают съесть дневную норму и еда замерзает. Если они начнут грызть замерзшее мясо, то потратят много энергии, которая им особенно необходима сейчас. Сегодня у нас на улице 40 градусов, а в прошлую зиму температура опускалась ниже 50 градусов. Так что все нормально, перезимуем», — отметил он.

По словам Прокофьева, с учетом прошлых лет они хорошо подготовились к морозам. На улице везде подготовлены из сена дополнительные подстилки, в помещениях постоянная температура — плюс 27 градусов. «У нас в мороз такая комфортная обстановка, что даже африканские ежики надумали сейчас размножаться», — добавил Александр Прокофьев.

Александр Лукманов
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