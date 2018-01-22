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23 января 2018
22 января 2018
22:59  22 января 2018 3

Уральская звезда фильма «Бумер» рассказал, как чувствует себя после выхода из больницы. ВИДЕО

Дорожная клиническая больница
Сергея Горобченко выписалиФото: Анна Майорова © URA.RU

Актер Сергей Горобченко вышел из больницы и рассказал журналистам, почему ему понадобилась помощь медиков. По словам выходца с Урала, в больнице ему оказали квалифицированную помощь, и ему даже удалось хорошо отдохнуть.

«На самом деле ничего страшного не произошло, просто было отравление. Но такой шум начался. Но, знаете, что люди как-то так откликнулись. И это очень круто. Хочется сказать спасибо всем, кто переживал за меня», — по словам Горобченко, он был госпитализирован после септического удара, вызванного пищевым отравлением. «То, как меня встретили в больнице, это было просто невероятно. Я могу сказать огромное спасибо руководству больницы, отделению, где я лечился, всем врачам, всем друзьям, кто оказался рядом», — цитирует актера РЕН ТВ.

Ранее «URA.RU» сообщало о срочной госпитализации Сергея Горобченко, который потерял сознание в собственном доме.

Софья Стеклова
© Служба новостей «URA.RU»
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