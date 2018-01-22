22:59 22 января 2018 3

Сергея Горобченко выписали Фото: Анна Майорова © URA.RU

Актер Сергей Горобченко вышел из больницы и рассказал журналистам, почему ему понадобилась помощь медиков. По словам выходца с Урала, в больнице ему оказали квалифицированную помощь, и ему даже удалось хорошо отдохнуть.

«На самом деле ничего страшного не произошло, просто было отравление. Но такой шум начался. Но, знаете, что люди как-то так откликнулись. И это очень круто. Хочется сказать спасибо всем, кто переживал за меня», — по словам Горобченко, он был госпитализирован после септического удара, вызванного пищевым отравлением. «То, как меня встретили в больнице, это было просто невероятно. Я могу сказать огромное спасибо руководству больницы, отделению, где я лечился, всем врачам, всем друзьям, кто оказался рядом», — цитирует актера РЕН ТВ.

Ранее «URA.RU» сообщало о срочной госпитализации Сергея Горобченко, который потерял сознание в собственном доме.