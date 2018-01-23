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23 января 2018
09:49  23 января 2018 7

В Сети восхитились новым стилем уральской жены Игоря Николаева. ФОТО

Проскурякова заметно помолодела со сменой имиджаФото: Юлия Проскурякова, Instagram

Пользователи Сети оценили новый образ жены композитора Игоря Николаева, уроженки Екатеринбурга Юлии Проскуряковой. Она поделилась новым постом в Instagram из Сингапура, где сейчас отдыхает вместе с супругом.

Проскурякова появилась на снимках без челки, в яркой футболке, повседневных джинсах и кедах со смайликами. Новый имидж ее заметно омолодил, отметили в комментариях. Особенно подписчики жены артиста акцентировали внимание на смене прически.

«Юльчик, не совет, а комплимент. Без челки намного лучше! Она упрощает твою красоту, ты такая естественная, класс… Очень красиво — открытый лоб! Вам идет! Красивые черты лица… Без челки вы намного моложе… Наконец-то опять стала куколкой!.. Без челки благородное лицо», — высказались одни комментаторы. «Юля, вам идет челка, она вас делает юной и озорной! Вы естественная, без силикона, без пластики и ботокса. Вы индивидуальность, вы не похожи на кукол, которые сделали себе лицо руками хирургов… Юля! Только из-за всплеска эмоций и народного волнения СТОИТ носить челку», — посчитали другие.

Ранее подписчики екатеринбурженки раскритиковали ее новый образ. Поклонники Проскуряковой огорчились из-за выстриженной челки и превращения из молодой и красивой 35-летней женщины в «бабушку», сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
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