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23 января 2018
09:38  23 января 2018 7

Жалобу пермской воспитательницы Путину на «клинических дармоедов» поддержали в других регионах

Недостроенный детский сад в посёлке Вогулка Шалинского городского округа и старый рядом с ним, игрушки, детский сад, дети, ребенок, кукла, путин владимир, майские указы
Педагоги объединяются в своих жалобах Владимиру ПутинуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Воспитателя детского сада из Перми Марию Шубину и ее обращение к Владимиру Путину поддержал межрегиональный профсоюз педагогов. Сам педагог рассказал «URA.RU», что регулярно получает жалобы из разных уголков страны.

Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель» выступил в поддержку позиции воспитателя Марии Шубиной. Пермячка ранее опубликовала открытое обращение к президенту страны в социальной сети «ВКонтакте» и рассказала о многочисленных проблемах в отрасли. Женщина настаивает, что необходимо изменить систему оплаты труда педагогов.

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«Обращение Марии — это голос практика, непосредственно на себе испытывающего все последствия непродуманных реформ. Неслучайно его поддержало так много людей. И дело властей, как региональных, так и федеральных, не игнорировать это мнение и не пытаться его обесценить негативными заявлениями или проверками, а постараться максимально учесть критические замечания, изменив соответствующим образом государственную политику», — заявляет профсоюз.

Сама Мария Шубина в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметила, что многочисленные отклики на ее обращение являются подтверждением серьезных проблем в сфере образования. «Я, если честно, даже не представляла, что масштаб катастрофы настолько огромен. Ответы и поддержку получаю со всей страны. Сегодня вот написали с Дальнего Востока. Очень печально читать то, о чем пишут люди. Обидно за них», — говорит педагог.

Свое обращение Мария Шубина опубликовала 8 января. Педагог указал на неравенство в оплате труда в разных детсадах, невозможность заработать больше 21 тысячи рублей в месяц. А сотрудников департамента образования Перми женщина вообще назвала «клиническими дармоедами». При этом воспитательница отметила, что ее коллеги просто боятся выступить с аналогичными разоблачениями.

Стефан Савелли
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