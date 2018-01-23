Действующий глава СУ СК по Москве Александр Дрыманов причастен ко взяточничеству. За «денежное вознаграждение» он переквалифицировал преступление Андрея Кочуйкова (Итальянец), помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), на самоуправство. Об этом в суде заявил прокурор.
«Дрыманов, исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров, а также руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве от [предпринимателя Дмитрия] Смычковского, предприняли меры к решению вопроса по освобождению Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации инкриминируемого ему преступления на самоуправство», — цитирует обвинительное заключение в отношении начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко «Дождь».
Согласно документу, Никандров и Крамаренко передали Дрыманову служебные записки о необходимости изменения меры пресечения Кочуйкову и Эдуарду Романову на не связанную с заключением под стражу. По словам прокурора, Дрыманов одобрил эти предложения и поручил Никандрову продолжить курирование расследования уголовного дела. Дрыманов в ответ на слова прокурора заявил, что «ему ничего неизвестно» об этом, и отказался от других комментариев.
Напомним, в Москве проходит процесс по обвинению «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой) и Андрея Кочуйкова в вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы ресторана. Как писало «URA.RU», все началось со спора с дизайнером Фатимой Мисиковой, чья работа не устроила рестораторшу. Итальянец в этом конфликте поддержал последнюю.