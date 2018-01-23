В Кремле высказались об отстранении уральцев от Олимпиады

15:17 23 января 2018 5

В Москве надеются, что информация окажется ложной Фото: pixabay.com © URA.RU

Кремль выразил глубокое сожаление по поводу отсутствия прославленных российских спортсменов в списке участников Олимпиады в Южной Корее. В листе потенциальных участников не оказалось тюменца Антона Шипулина (биатлон), уроженца Южной Кореи Виктора Ана (шорт-трек) и югорчанина Сергея Устюгова (лыжи). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Мы глубоко сожалеем, если действительно такие решения приняты», — приводит его слова RT. Песков отметил, что ситуация, возможно, прояснится, ведь контакты с Международным олимпийским комитетом все же осуществляются.

Информацию об отсутствии спортсменов в списках МОК сообщили в Олимпийском комитете России. Вице-президент ОКР Станислав Поздняков пояснил, что эти атлеты никогда не были замешаны в допинговых скандалах.