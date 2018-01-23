17:26 23 января 2018 0

Валерий Ничушкин не поедет в Пхенчхан ФОТО: Валерий Ничушкин, Instagram

Международный олимпийский комитет (МОК) не включил в список приглашенных на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане четырех российских хоккеистов. В их числе два уральца.

Участвовать в Играх 2018 года не будут игрок московского ЦСКА Михаил Науменков, хоккеист питерского СКА Сергей Плотников, а также их коллеги по российской сборной, воспитанники челябинской хоккейной школы Антон Белов и Валерий Ничушкин. Остальные кандидаты в сборную России по хоккею допущены к участию в Играх, сообщает сайт «Чемпионат».

Как ранее писало «URA.RU», челябинский ХК «Трактор» прекратил переговоры по возвращению своего воспитанника, 21-летнего нападающего Валерия Ничушкина, права на которого в России принадлежат московскому «Динамо». Сумма отступных оказалась неподъемной для уральского клуба, пояснил директор «Трактора».

Защитник Белов в 2012 году был дисквалифицирован на три месяца за применение допинга. Нападающий Плотников летом 2017 года получил предупреждение от Международной федерации хоккея (IIHF) за нарушение допинговых правил. Науменков и Ничушкин ранее не подвергались санкциям, отмечает издание.

Ранее стало известно, что на Олимпиаду-2018 не допустили двух уральских спортсменов. В список потенциальных участников Игр в Пхенчхане не попали: звезда российского биатлона, уроженец Тюмени, проживающий в Екатеринбурге, Антон Шипулин и лидер лыжников, уроженец ХМАО Сергей Устюгов.