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23 января 2018
17:09  23 января 2018 0

Ольга Бузова закрыла свой Instagram

Бузова Ольга, бузова ольга
Теперь публикации Бузовой в соцсети могут видеть не всеФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своему аккаунту в Instagram для тех, кто не является ее подписчиками. На странице Бузовой появилась заглушка «Это закрытый аккаунт».

Бузова закрыла свою страницу для тех, кто на нее не подписан
Фото: скриншот страницы Ольги Бузовой в «Инстаграм»

Аккаунт певицы в Instagram относится к одним из самых популярных в русскоязычном сегменте соцсети. Сейчас на нее подписано почти 12 млн пользователей, и ее посты нередко становятся объектом бурного обсуждения в Интернете. В своих публикациях Ольга Бузова не раз рассказывала подробности своей личной жизни, в том числе о разводе с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Ранее «URA.RU» писало о том, что свой аккаунт в Instagram закрыл продюсер Максим Фадеев. На такой шаг он решился после критики журналистов, которые неоднозначно восприняли его пост о вокальных способностях Ольги Бузовой.

Софья Стеклова
© Служба новостей «URA.RU»
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