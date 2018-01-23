Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своему аккаунту в Instagram для тех, кто не является ее подписчиками. На странице Бузовой появилась заглушка «Это закрытый аккаунт».
Аккаунт певицы в Instagram относится к одним из самых популярных в русскоязычном сегменте соцсети. Сейчас на нее подписано почти 12 млн пользователей, и ее посты нередко становятся объектом бурного обсуждения в Интернете. В своих публикациях Ольга Бузова не раз рассказывала подробности своей личной жизни, в том числе о разводе с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Ранее «URA.RU» писало о том, что свой аккаунт в Instagram закрыл продюсер Максим Фадеев. На такой шаг он решился после критики журналистов, которые неоднозначно восприняли его пост о вокальных способностях Ольги Бузовой.