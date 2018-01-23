19:15 23 января 2018 8

Премьеру фильма «Смерть Сталина» требовали перенести на лето Фото: filmpro.ru

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина». Российские кинодеятели ранее посчитали картину оскорбительной.

Основанием для отзыва стал подпункт «д» пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством России, отмечает RT. Согласно этому пункту, прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

Ранее юристы Минкультуры нашли признаки экстремизма в фильме «Смерть Сталина», пишет «Национальная служба новостей». По их словам, образы исторических личностей в картине искажены. Премьеру фильма общественники требовали перенести на лето этого года, сообщало «URA.RU».