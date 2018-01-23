Продюсер «Нелюбви» Звягинцева оценил шансы на «Оскар»

21:04 23 января 2018 0

Александр Роднянский верит в получение награды Фото: Александр Мамаев © URA.RU

У фильма «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева, номинированного на «Оскар», хорошие шансы на победу. Об этом заявил продюсер картины Александр Роднянский.

Роднянский отметил, что очень рад тому, что ленту включили в список номинантов на престижную награду Американской киноакадемии. На Каннском кинофестивале «Нелюбовь» получила Приз жюри, уточняет «Национальная служба новостей».

Картина представлена в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В оскаровскую номинацию вместе с российской «Нелюбовью» попали «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда, чилийская «Фантастическая женщина», венгерский фильм «О теле и душе», а также ливанская картина «Оскорбление». В 2015 году фильм Звягинцева «Левиафан» также был номинирован на «Оскар». Однако тогда он остался без награды, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Ранее премия «Оскар» отметилась скандалом. Американская киноакадемия принесла извинения за ошибку на вручении премии, когда лучшим фильмом года вместо «Лунного света» объявили «Ла-Ла Ленд», напоминает сайт «Подмосковье сегодня».