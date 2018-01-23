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24 января 2018
23 января 2018
22:57  23 января 2018 0

«Вы так похожи!» Ирина Шейк показала, в кого такая красивая. ФОТО

В Сети поняли, в кого пошла ИринаФото: irinashayk, Instagram

Уроженка Челябинской области модель Ирина Шейк поздравила свою маму Ольгу Шайхлисламову с днем рождения. Девушка опубликовала поздравительную запись и две фотографии с мамой на своей странице в Instagram для 9,5 млн подписчиков.

«С днем рождения, мой номер один. Все возможно, потому что ты [смайлик сердечек]», — написала Шейк и транслитом добавила милое «S dnem Varenia mamysik».

Поклонники модели оценили красоту ее мамы. «Мама красавица!!!», «Вы так похожи», «Горячие мамочки» [Шейк стала мамой в 2017 году], — написали в Сети. Комментаторы не забыли и об уральском происхождении семьи: «Какая мамочка у Вас красивая, Ирина! С днем рождения маму! Привет вам из Челябинской области из маленького городка Копейска!»

Иван Антонов
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