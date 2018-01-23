22:57 23 января 2018 0

В Сети поняли, в кого пошла Ирина Фото: irinashayk, Instagram

Уроженка Челябинской области модель Ирина Шейк поздравила свою маму Ольгу Шайхлисламову с днем рождения. Девушка опубликовала поздравительную запись и две фотографии с мамой на своей странице в Instagram для 9,5 млн подписчиков.

«С днем рождения, мой номер один. Все возможно, потому что ты [смайлик сердечек]», — написала Шейк и транслитом добавила милое «S dnem Varenia mamysik».

Поклонники модели оценили красоту ее мамы. «Мама красавица!!!», «Вы так похожи», «Горячие мамочки» [Шейк стала мамой в 2017 году], — написали в Сети. Комментаторы не забыли и об уральском происхождении семьи: «Какая мамочка у Вас красивая, Ирина! С днем рождения маму! Привет вам из Челябинской области из маленького городка Копейска!»