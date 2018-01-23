{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,07
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 января 2018
23 января 2018
23:59  23 января 2018 0

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию «Оскар»

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, оскар статуэтки, церемония оскар
В категории «Лучший фильм» номинированы девять кинолентФото: depositphotos.com © URA.RU

Американская киноакадемия объявила номинантов на самую престижную премию в мире «Оскар». Сама церемония награждения пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе в театре «Долби».

В категории «Лучший фильм» номинированы такие картины, как «Дюнкерк», «Леди Берд», «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Прочь», «Темные времена», «Секретное досье», «Зови меня своим именем» и «Призрачная нить».

Среди режиссеров на премию претендуют: Джордан Пил («Прочь»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Гильермо дель Торо («Форма воды»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»).

На получение премии «Лучший актер» выдвинуты Гари Олдман, исполнивший роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена», Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»), Дэниел Дэй-Льюис («Прзирачная нить»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем») и Дэниел Калуя («Прочь»).

Новость по теме
Составлен рейтинг 100 любимых зрителями кинофильмов всех времен

В список претенденток на премию в категории «Лучшая актриса» вошли Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на Эббинга, Миссури»), Мэрил Стрип («Секретное досье»), Марго Робби («Тоня против всех»), Салли Хокинс («Форма воды»), а также Сирша Ронан («Леди Берд»).

В категории «Лучший анимационный фильм» номинированы «Тайна Коко», «Фердинанд», «Босс-молокосос», «Ван Гог. С любовью, Винсент» и «Добытчица», передает телеканал 360.

И за звание «Лучший фильм на иностранном языке» будет бороться российская картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Конкуренцию составят Себастьян Лелио («Фантастическая женщина»), Ильдико Эньеди («О теле и душе»), Зиад Дуэри («Оскорбление»), а также Рубен Эстлунд («Квадрат»).

Напомним, продюсер «Нелюбви» Александр Роднянский заявил, что у киноленты хорошие шансы на победу. Он очень рад тому, что картину включили в список номинантов на престижную награду Американской киноакадемии.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров