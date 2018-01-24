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24 января 2018
09:15  24 января 2018 3

Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla

Вознаграждение Маска будет зависеть только от достижений целей компанииInstagram Elon Mask

Глава компании Tesla, известный бизнесмен и изобретатель Илон Маск, лишил себя фиксированной зарплаты на 10 лет. Он сможет получать вознаграждение лишь в случае, если финансовые показатели компании будут соответствовать запланированным.

В пресс-релизе компании Tesla сообщается, что для получения Маском первой выплаты рыночная капитализация компании должна вырасти до 100 миллиардов долларов. Остальные 11 выплат бизнесмен будет получать при условии дальнейшего роста с шагом в 50 миллиардов долларов, сообщает телеканал 360. Маск планирует увеличить стоимость компании в 10 раз с нынешних 59,1 млрд долларов. Новая система вознаграждения вступит в силу, если за нее проголосуют акционеры, кроме самого Маска и его брата Кимбала.

Кроме того, в Tesla не исключили, что в будущем пост гендиректора может занять другой человек, который будет отчитываться перед Маском. Но пока другие кандидаты не рассматриваются.

Как писало «URA.RU», Маск случайно попал на секс-вечеринку предпринимателя Стива Джурветсона. Там он обсудил с предпринимателями создание компаний и новые технологии. Участники вечеринки принимали наркотики и устроили оргию.

Ольга Дудорова
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