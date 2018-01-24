Внук Пугачевой раскрыл секрет популярности песен Бузовой

09:40 24 января 2018 4

Пресняков заявил о накрутке треков Бузовой в ITunes Инстаграм Никиты Преснякова npresnyakov

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков в своем микроблоге в Instagram заявил, что Ольга Бузова накручивает результаты скачиваний своих песен. Он раскрыл секрет популярности ее треков случайно, в диалоге с подписчиками.

Об этом Пресняков сказал между делом, рассказывая, чем сейчас занимается его группа: «У нас сложнее подход, а не как у „некоторых“, за счет накруток и бабла делать, чтоб твой „хит“ был на первом месте в чарте ITunes. Это, кстати, реальный факт о Бузовой, так как я лично знаю чуваков, кто этим занимался».

Бузова в Instagram написала 23 января, что «новый трек уже несколько дней по-прежнему возглавляет #itunes. Ссылка на #однаночь в шапке профиля. Это наша общая победа, и такие результаты дают мне стимул двигаться дальше». Певица заявила, что она единственная исполнительница с пятью треками в топ-100 «iTunes» Russia. В этот же день Бузова ограничила доступ к своему аккаунту в Instagram для тех, кто не является ее подписчиками. На странице Бузовой появилась заглушка «Это закрытый аккаунт».