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24 января 2018
11:57  24 января 2018 1

Студент Бауманки, который жестоко расправился с подругой, обвинил во всем уральского музыканта

Молодой человек упомянул в предсмертной записке композицию «Возможно»Фото: скрин официального клипа «Возможно» группы «МЫ»

В Москве 19-летний студент МГТУ имени Баумана Артем Исхаков убил и изнасиловал свою подругу-сверстницу. Позже юноша покончил с собой, успев косвенно обвинить в происшедшем музыканта из Екатеринбурга.

Преступление произошло 23 января на съёмной квартире, которую молодые люди снимали вдвоем. Когда соседка пришла поздно вечером домой, Исхаков несколько раз ударил ее кулаком, затем задушил, изнасиловал и ударил ножом. После убийства парень написал пост во «ВКонтакте», где подробно рассказал о случившемся, раскаялся и объяснил причины поступка. Юноша ревновал подругу к своему знакомому и раздражался из-за ее безразличия к нему.

Во время путаного объяснения Исхаков также упомянул дуэт «МЫ», в котором играет музыкант из Екатеринбурга Даниил Шейк. «Автор песни „Мы“ — „Возможно“ -******* *****, пару раз послушать — и твоей психике конец, ты воспринимаешь это как призыв к действию», — написал молодой человек.

Лирический герой песни признается возлюбленной в том, что хочет убить ее, чтобы точно знать, что их отношения завершены. После трагедии в Сети появилась петиция с призывом запретить композицию. Оперативно получить комментарий автора песни Даниила Шейка не удалось. На момент подготовки материала страница Артема Исхакова во «ВКонтакте» была заблокирована модераторами.

Данил Бардин
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