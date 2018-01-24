14:09 24 января 2018 5

Для Нафика Фамиева пришло время вернуться во власть Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как предсказывало еще два месяца назад «URA.RU», бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Нафик Фамиев приступил к работе на посту директора ЕМУП «Спецавтобаза». Начиная с 22 января, он принимает дела и готовит программу развития предприятия. Как ранее сообщало агентство, компания выиграла конкурс на право управления твердыми бытовыми отходами в Восточном округе (юг региона с центром в Екатеринбурге).

В соответствии с федеральным и областным законодательством, предельная выручка «Спецавтобазы» составит 4,4 миллиарда рублей в год. Тариф для населения будет формироваться на основе инвестпредложений региональных операторов. Их будут определять в мае—июне 2018 года. Плату рассчитают в зависимости от количества проживающих в квартире.

Нафик Фамиев заявил «URA.RU», что одной из ближайших важных задач руководства предприятия станет определение логистической схемы по сбору, транспортировке, хранению, обработке, захоронению, обезвреживанию и утилизации мусора на территории 35 муниципалитетов.

«Мы должны четко определить, где мы забираем мусор, куда мы его отвозим, где будут площадки для его промежуточного хранения, межмуниципальные центры. Исходя из этой схемы, мы должны определить, какие заводы нам нужны, мусороперерабатывающие или мусоросжигательные, и как их построить. Это очень дороге удовольствие. Нужен инвестиционный план. Что-то будет финансироваться через тарифы, что-то — через экологический сбор. Возможны взносы со стороны якорного инвестора, если таковой найдется. Всю организационно-финансовую модель необходимо выстроить в течение полугода и затем начать жить по новым правилам», — пояснил директор предприятия.

Помимо этого, в списке направлений работы «Спецавтобазы» останется отлов бродячих собак. Фамиев называет эту тему «щекотливой» и намерен выполнять эту задачу «тактично»: «Одни наши жители собак, к сожалению, выбрасывают, другие их жалеют. Нам надо как-то золотую середину найти. Гуманизм — дело хорошее, но безопасность населения от бродячих животных тоже нужно обеспечивать».

Нафик Фамиев поясняет, что в ближайшее время должен быть решен вопрос о смене правовой формы предприятия. Скорее всего, оно будет преобразовано в акционерное общество. Перед принятием соответствующего решения новый директор проведет ревизию активов, изучит балансы, избавится от лишнего имущества, оформит мусорные полигоны.

Директор заверил «URA.RU», что деятельность «Спецавтобазы» будет открытой и прозрачной. В частности, он намерен искать компромиссы при формировании разумных тарифов на работу оператора, изучать мнение общественности и реагировать на него. Для СМИ будут организовываться пресс-туры на объекты «Спецавтобазы».