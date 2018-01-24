Братья Фуркад забыли обиды и встали на защиту Шипулина

15:49 24 января 2018 1

Симон Фуркад считает, что Олимпиада будет совсем другой без сильнейших россиян Фото: Николай Бастриков © URA.RU

МОК применяет двойные стандарты к российским спортсменам и стрижет всех под одну гребенку, заявил французский биатлонист Симон Фуркад. Так он отреагировал на известие о том, что фавориты соревнований из России не попали в список потенциальных участников Олимпиады-2018. Младший брат Симона Фуркада Мартен, у которого в свое время был серьезный конфликт с уральским биатлонистом Антоном Шипулиным, также встал на сторону россиян. Атлеты выразили возмущение поведением Международного олимпийского комитета.

В интервью французскому изданию sports.fr Фуркад-старший пояснил, что, если в России существовала государственная система допинга, то за это нельзя наказывать абсолютно всех и уж точно спортсмены не должны становиться козлами отпущения. По его мнению, наказать стоит тех, кто непосредственно в этом виновен, сообщает RT. «Нельзя сказать, что виноват лишь скверный россиянин, который принимал допинг, — заявил Симон. — Правила должны быть одинаковыми для всех. <…> Однако в последней истории были двойные стандарты. Для одних санкции тяжелее, чем для других. И я говорю не только о биатлоне…».

Он подчеркнул, что из-за массовых отстранений россиян Олимпиада в Пхенчане будет совсем другой. По мнению некоторых, в том числе российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, Шипулин являлся фаворитом на этих играх среди биатлонистов.

Мартен Фуркад, в свою очередь, считает, что наказать нужно нескольких конкретных людей, «а не всех россиян», передает «Федеральное агентство новостей». «Дискуссия сосредоточена на России, это ошибка… Я против коллективных санкций в отношении страны, но я за санкции против спортсменов, которые участвовали в подобных манипуляциях», — подчеркнул биатлонист.

Поддержка братьев-биатлонистов особенно важна, так как еще в начале 2017 года у Шипулина произошел конфликт с Мартеном Фуркадом. Россиянин не подал французу руки во время цветочной церемонии. Олимпийский чемпион поступил так из солидарности со своим товарищем по команде Александром Логиновым. Тот был дисквалифицирован за допинг, а Фуркад пытался его унизить. Правда, позже Шипулин и Мартен Фуркад помирились и даже снялись в клипе о биатлонной семье.