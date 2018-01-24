{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Почему каждый 30-й подросток мечтает сесть в тюрьму
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 января 2018
15:49  24 января 2018 1

Братья Фуркад забыли обиды и встали на защиту Шипулина

Кубок губернатора Тюменской области по биатлону. 2014 год. Тюмень, биатлон, кубок губернатора, фуркад симон
Симон Фуркад считает, что Олимпиада будет совсем другой без сильнейших россиянФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

МОК применяет двойные стандарты к российским спортсменам и стрижет всех под одну гребенку, заявил французский биатлонист Симон Фуркад. Так он отреагировал на известие о том, что фавориты соревнований из России не попали в список потенциальных участников Олимпиады-2018. Младший брат Симона Фуркада Мартен, у которого в свое время был серьезный конфликт с уральским биатлонистом Антоном Шипулиным, также встал на сторону россиян. Атлеты выразили возмущение поведением Международного олимпийского комитета.

В интервью французскому изданию sports.fr Фуркад-старший пояснил, что, если в России существовала государственная система допинга, то за это нельзя наказывать абсолютно всех и уж точно спортсмены не должны становиться козлами отпущения. По его мнению, наказать стоит тех, кто непосредственно в этом виновен, сообщает RT. «Нельзя сказать, что виноват лишь скверный россиянин, который принимал допинг, — заявил Симон. — Правила должны быть одинаковыми для всех. <…> Однако в последней истории были двойные стандарты. Для одних санкции тяжелее, чем для других. И я говорю не только о биатлоне…».

Он подчеркнул, что из-за массовых отстранений россиян Олимпиада в Пхенчане будет совсем другой. По мнению некоторых, в том числе российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, Шипулин являлся фаворитом на этих играх среди биатлонистов.

Мартен Фуркад, в свою очередь, считает, что наказать нужно нескольких конкретных людей, «а не всех россиян», передает «Федеральное агентство новостей». «Дискуссия сосредоточена на России, это ошибка… Я против коллективных санкций в отношении страны, но я за санкции против спортсменов, которые участвовали в подобных манипуляциях», — подчеркнул биатлонист.

Поддержка братьев-биатлонистов особенно важна, так как еще в начале 2017 года у Шипулина произошел конфликт с Мартеном Фуркадом. Россиянин не подал французу руки во время цветочной церемонии. Олимпийский чемпион поступил так из солидарности со своим товарищем по команде Александром Логиновым. Тот был дисквалифицирован за допинг, а Фуркад пытался его унизить. Правда, позже Шипулин и Мартен Фуркад помирились и даже снялись в клипе о биатлонной семье.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров