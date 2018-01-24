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24 января 2018
09:36  24 января 2018 34

«Твари, ломающие жизнь». Ягудин не сдержал эмоций, высказываясь о МОК

Звезды на льду. Пресс-конференция. Екатеринбург, ягудин алексей
Алексей Ягудин назвал решение МОК «полным беспределом»Фото: Дарья Попова © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин не смог сдержать эмоций, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российских спортсменов Ксении Столбовой и Ивана Букина на зимние Олимпийские игры — 2018.

«МОК, ВАДА — все, кто принимал и принимает эти решения, — ТВАРИ, МРАЗИ, ломающие жизнь чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта! Разрывается сердце от новостей!» — написал прославленный фигурист на своей странице в Instagram. Также Ягудин заявил, что ему не хватает литературных слов, чтобы описать своё недовольство. Он назвал ситуацию «полнейшим беспределом».«Реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный кошмар! А иностранцы еще говорят, что спорт вне политики!» — цитирует олимпийского чемпиона «Федеральное агентство новостей».

Ранее российские фигуристы Столбова и Букин, выступающие в парном катании, не получили приглашения на Олимпиаду-2018. В Федерации фигурного катания на коньках России назвали решение «безосновательным» и «абсурдным» напоминает RT.

Как уже сообщало «URA.RU», Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до Олимпиады-2018 в Пхенчхане лидеров сборной России сразу в нескольких видах спорта, придумав систему «приглашений» на Игры. Вторая волна запрета коснулась даже спортсменов, не уличенных в использовании допинга и не может быть оспорена в международном спортивном суде CAS. Среди них много уральцев. Так, МОК не желает видеть в Пхенчхане биатлониста Антона Шипулина (уроженец Тюмени, представляет Свердловскую область), Алексея Волкова (ХМАО) и Евгения Гараничева (Пермский край); лыжника Сергея Устюгова (Югра), воспитанников челябинской хоккейной школы Антона Белова и Валерия Ничушкина. Ранее стало ивзестно, что на Олимпиаду не поедут пермские саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова. В Кремле назвали происходящее «удручающими новостями».

Артем Косых
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