17:12 23 января 2018 0

Биатлониста не оказалось в списке приглашенных на Олимпиаду спортсменов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В России поднялась волна возмущения из-за отстранения от зимней Олимпиады биатлониста Антона Шипулина. Пользователи соцсетей осуждают действия Международного олимпийского комитета и стараются поддержать уральского спортсмена. Жена Шипулина Луиза особенно остро отреагировала на эти новости.

«Я совершенно не могу подобрать слов. Не хватает зла. Как так? За что? До последнего буду надеяться, что выход из ситуации еще есть», — написала она и поставила хэштег #Антонмыстобой, по которому в Сети уже опубликованы десятки постов.

Среди публикаций фанатов и спортсменов особенно выделяется послание спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. «Антон Шипулин и Сергей Устюгов не едут на Олимпийские игры???? Лидеры наших биатлонистов и лыжников??? Также как и Виктор Ан???? Парней нет в списке приглашённых??? Разум отказывается в это верить!!! Я не знаю, что делать!!! Правда!» — сообщил он. Чуть позже спортивный журналист обратился к подписчикам и заявил, что отстранение спортсменов — провокация. «Это сделано для того, чтобы Россия не успела подать апелляцию», — подчеркнул он.

В списке приглашенных на Олимпиаду в Пхенчане спортсменов, помимо Шипулина, не оказалось Виктора Ана (конькобежный спорт) и Сергея Устюгова (лыжи). Особенно важен тот факт, что они не были замешаны в допинговых скандалах. Шипулин — олимпийский чемпион, чемпион мира, шестикратный призёр чемпионатов мира. Ан — самый титулованный шорт-трекист в истории. Устюгов — двукратный чемпион мира в командном спринте, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.

Позже в Кремле выразили надежду на то, что опубликованный список — ошибка, которую можно будет исправить. Единственный шанс поправить ситуацию — связи, которые остались у политиков в Международном олимпийском комитете.

«URA.RU» попыталось взять комментарий Антона Шипулина, но выяснилось, что он не хочет говорить. Спортсмен не берет трубку или сбрасывает вызов.