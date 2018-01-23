Чем для СК РФ обернутся новые обвинения во взятках от Шакро Молодого

19:14 23 января 2018 2

Главный следователь Москвы брал взятки от ОПГ Шакро Молодого Фото: Keith Allison/Flickr

Во вторник, 23 января, во время суда по делу ОПГ Шакро Молодого стало известно, что взятки «от вора в законе» получал главный следователь Москвы. Александр Дрыманов «за вознаграждение» помог освободить из-под стражи соратника криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Об этом заявил прокурор в обвинительном заключении в отношении начальника УСБ СКР Михаила Максименко. По версии прокуратуры, Дрыманов одобрил предложения коллег переквалифицировать действия Кочуйкова, а также облегчить ему меру пресечения.

Как «высоко» забрались криминальные связи Шакро Молодого в правоохранительных органах, ждать ли новых разоблачений «оборотней в погонах» или отставки главы СК Александра Бастрыкина — «URA.RU» рассказали эксперт по криминалу и главный борец с коррупцией в России.

Что значат такие дела для системы? И на что рассчитывает силовик уровня главы СК по Москве, когда берет взятку у «вора в законе»?

За двадцать лет после окончания «лихих девяностых» произошла частичная «легализация» воров в законе, говорит глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он отмечает, что те люди, которые вышли из 90-х и не попали ни в тюрьму, ни на кладбище — стали частью системы.

Воры в законе из 90-х за двадцать лет встроились в нынешнюю систему и легализовались Фото: Кадры из фильма «Порок на экспорт»

«Они уже не криминал, а бизнесмены, которые устраивают своих детей и родственников в правоохранительные органы. Они давно вросли в систему, а теперь она от них избавляется», — говорит Кабанов. Эксперт считает, что происходит постепенная легализация незаконно нажитого имущества, система очищается от «черного» криминала и, как следствие, меняется структура отношений в элитах.

Взяточничество со стороны такого высокопоставленного силовика перестало быть правилом. На это указывает, по словам Кабанова, и то, что столь именитые правоохранители сидят на скамье подсудимых. Уверенность в безнаказанности коррупционеров в силовых органах эксперт связывает с межведомственной круговой порукой: «Когда высокопоставленный силовик берет взятку у вора в законе, он рассчитывает на других сообщников. Это называется организованным преступным сообществом, причем оно межведомственное, спайка сформировалась давно. Коррупционер в таких случаях рассчитывает на определенную крышу и гарантии».

Каковы масштабы связей криминального авторитета Шакро Молодого в правоохранительных органах?

Шакро Молодого называют «хозяином теневой России» и относят к клану других авторитетов 90-х — Деда Хасана и Япончика. По словам криминального репортера Сергея Канева, сращивание преступности с правоохранителями происходило годами: за деньги из воровского общака клана Хасана-Япончика-Шакро многие следователи, генералы и чиновники купили себе должности. «Поскольку у нас государство сверху донизу коррумпировано, взяточникам куда-то нужно складывать свои наворованные деньги, ведь легально на них ничего невозможно купить. Эти вопросы для них решал Шакро», — пояснил эксперт. Правоохранители и чиновники всегда шли рука об руку с «ворами в законе», настаивает Канев: «Думаю, что очень многие депутаты и генералы вздохнули с облегчением, когда Шакро закрыли. Они боятся, что он расскажет лишнего, поэтому для них лучше, чтобы он не вышел из тюрьмы».

Следует ли ждать новых подробностей по делу Шакро Молодого и его связи с правоохранителями?

Канев считает, что дело Дениса Никандрова и Александра Максимова стало результатом того, что силовики из разных ведомств не смогли поделить взятку Шакро Молодого за освобождение Койчукова.

СК РФ активно принимал участие в расследовании в отношении своих сотрудников Дениса Никандрова и Александра Максимова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Если бы всем досталось, то он спокойно вышел бы, уголовное дело закрыли, терпилам потерпевшим заплатили бы, на кого-то наехали бы, кого-то зарыли, и все как всегда было бы нормально. Но в этом случае стандартная комбинация не прошла. Кто кому недодал, кто кого кинул — не ясно», — резюмировал репортер. Поэтому, на его взгляд, вряд ли это дело вызовет новую волну внутренних расследований. Скорее всего, фигурантов этого дела «уберут» из органов, говорит эксперт.

Причем, со стороны криминального клана, все также останется без изменений: «Если Шакро посадят, на хозяйстве останется Василий Христофоров (Вася Воскрес), держатель общака. Шакро же продолжит командовать из зоны, и все наладится. Пока он не имеет связи, так как сидит в клетке и не имеет телефона. Но все вопросы решаются».

Как дело о связи высокопоставленных сотрудников СК скажется на позициях главы ведомства Александра Бастрыкина?

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отмечает, что дело против Никандрова и Максимова шло по инициативе и с взаимодействием с СК РФ. «То, что СК не скрывает таких историй — это позитивный момент. Неправильно думать, что все следователи жулики и взяточники. Какие выводы будет делать президент — это уже другой вопрос, на который я не знаю ответа. Но процесс очищения системы происходит».