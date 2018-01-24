{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
 
24 января 2018
23 января 2018
Главные новости Тюменской области
18:18  24 января 2018 3

Тюменец обстреливал дорогие иномарки, вымогая деньги у владельцев машин

Тактико-специальное учение
Мужчина незаконно хранил у себя пистолет и решил им воспользоватьсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отец и сын в Тюмени обстреливали иномарки состоятельных людей, вымогая деньги. Супруга одного из бизнесменов бежала из города вместе с детьми, опасаясь расправы. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, в октябре 2016 года 58-летний житель Тюмени решил заработать с помощью вымогательства. В его распоряжении незаконно находился пистолет Марголина с глушителем, который он пустил в ход. Психологически обрабатывая своих жертв, мужчина систематически обстреливал три иномарки, две из которых принадлежали бизнесменам. Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, рассказал, что мужчина с детства занимался спортом, в частности, рукопашным боем и боксом, и работал тренером. «Он обстреливал три автомобиля — „Мицубиси Лансер“, „Тойоту Камри“ и „Ауди К7“. Хотел напугать бизнесменов. Дважды из своей квартиры стрелял по движущимся машинам, в которых были люди», — рассказал собеседник агентства.

В апреле 2017 года стрелок попросил своего 20-летнего сына позвонить этим людям и потребовать деньги. Один бизнесмен должен был заплатить за безопасность 300 тысяч рублей, а другой вместе с супругой — четыре миллиона. Опасаясь за свою жизнь, женщина с детьми уехала из города, а ее супруг перестал появляться в офисе.

Предприниматели обратились в полицию, и вымогатели вскоре были установлены. Сейчас инициатор преступлений по решению суда заключен под стражу, его сын находится под подпиской о невыезде. Источник сообщил «URA.RU», что обвиняемый так и не рассказал в полиции, где взял пистолет и 31 патрон к нему. Дело рассмотрит Калининский районный суд. По статье «вымогательство» отцу и сыну грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров