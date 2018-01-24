Тюменец обстреливал дорогие иномарки, вымогая деньги у владельцев машин

18:18 24 января 2018 3

Мужчина незаконно хранил у себя пистолет и решил им воспользоваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отец и сын в Тюмени обстреливали иномарки состоятельных людей, вымогая деньги. Супруга одного из бизнесменов бежала из города вместе с детьми, опасаясь расправы. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, в октябре 2016 года 58-летний житель Тюмени решил заработать с помощью вымогательства. В его распоряжении незаконно находился пистолет Марголина с глушителем, который он пустил в ход. Психологически обрабатывая своих жертв, мужчина систематически обстреливал три иномарки, две из которых принадлежали бизнесменам. Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, рассказал, что мужчина с детства занимался спортом, в частности, рукопашным боем и боксом, и работал тренером. «Он обстреливал три автомобиля — „Мицубиси Лансер“, „Тойоту Камри“ и „Ауди К7“. Хотел напугать бизнесменов. Дважды из своей квартиры стрелял по движущимся машинам, в которых были люди», — рассказал собеседник агентства.

В апреле 2017 года стрелок попросил своего 20-летнего сына позвонить этим людям и потребовать деньги. Один бизнесмен должен был заплатить за безопасность 300 тысяч рублей, а другой вместе с супругой — четыре миллиона. Опасаясь за свою жизнь, женщина с детьми уехала из города, а ее супруг перестал появляться в офисе.

Предприниматели обратились в полицию, и вымогатели вскоре были установлены. Сейчас инициатор преступлений по решению суда заключен под стражу, его сын находится под подпиской о невыезде. Источник сообщил «URA.RU», что обвиняемый так и не рассказал в полиции, где взял пистолет и 31 патрон к нему. Дело рассмотрит Калининский районный суд. По статье «вымогательство» отцу и сыну грозит от семи до 15 лет лишения свободы.